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إيلاف: تعتقد الممثلة الأميركية كريستينا آبلغيت أن الموسم الثالث والأخير من مسلسل "Dead to Me" قد يكون الأخير لها على الشاشة.

حيث أخبرت النجمة البالغة من العمر 50 عامًا مجلة "Variety" أن دورها كـ "جين هاردينغ" في سلسلة Netflix الناجحة قد يكون وظيفتها التمثيلية الأخيرة بسبب معركتها المستمرة مع مرض التصلب العصبي المتعدد.

في أغسطس 2021 ، كشفت الممثلة الشهيرة "متزوجة ... ولديها أطفال" أنه تم تشخيص إصابتها بمرض التصلب العصبي المتعدد ، وهو مرض مزمن يصيب الدماغ والجهاز العصبي المركزي ، قبل بضعة أشهر.

كانت آبلجيت في منتصف تصوير الموسم الأخير من مسلسل "Dead to Me" عندما تم تشخيصها. توقف الإنتاج لمدة خمسة أشهر تقريبًا حتى بدأت العلاج.

"لقد تم تشخيصي أثناء التصوير ، وكان علي الاتصال بالجميع لأقول لهم ،" لدي مرض التصلب المتعدد ، يا رفاق".

تابعت "ثم كان الأمر يتعلق بالتعلم - كلنا كنا نتعلم - ما سأكون قادرًة على فعله. مثلاً يجب أن يكون الجو حولي باردًا ، لأن الحرارة هي مادة الكريبتونيت الخاصة بنا. لا يمكنك العمل في تلك الحالة الـ 18 ساعة في اليوم ، كما تعلم؟ كان ذلك مستحيلًا."

وأضافت أن الممثلين وطاقم العمل احتشدوا حولها وكانوا "محبين للغاية": "إذا اتصلت بهم في الصباح ، وقلت ،" يا رفاق ، لا يمكنني النزول من السلم ، "كانوا يردون ،" حسنًا! لن نصور مشاهدك اليوم. سنفعل أشياء أخرى. "حتى أن Netflix سمحت لنا بأخذ استراحة لبضعة أشهر لأتمكن من إستيعاب الأمر والعثور على العلاج ،" قالت آبلغيت.

وأكلمت الفائزة بجائزة إيمي إن الألم الذي كانت تعانيه أثناء التصوير سيكون واضحًا لمشاهدي "Dead to Me": "يمكنك أن ترى المعاناة، ويمكنك أن ترى ذلك طوال الموسم".

أوضحت آبلغيت أنها لم تشاهد الموسم الأخير ولا تعتقد أنها ستفعل ذلك لأنه سيكون "صعبًا جدًا" عليها. ومع ذلك ، كانت مصممة على إنهاء المسلسل على الرغم من صعوبة ذلك بالنسبة لها.

قالت: "لم يكن بإمكاني التوقف عن التصوير كنت بحاجة إلى متابعة سرد قصتنا". "كانوا سيلغون الموسم، كما تعلمون؟ لأن التصوير كان مثل التعذيب - وشعروا أنهم كانوا يعذبونني أيضًا. لكنني قلت ،" لا ، لا ، لا ، لا ، لا ، لا ، لا ، يجب أن ننهي هذه القصة."

وتابعت "إنها مهمة جدًا لقلوبنا ؛ مهمة جدًا لأرواحنا. وعلينا أن نقدم هذه الهدية ، ليس فقط لأنفسنا - هناك أشخاص يحبون هذه الشخصيات ، وعلينا أن نسمح لهم بالحصول على نهاية. "

أما مستقبلها في التمثيل فيعتمد على "ما أنا قادرة على فعله".

وأضافت: "هذا المرض جديد جدًا علي". "يستغرق الأمر وقتًا لمعرفته، ومعرفة سبب ظهور الأعراض. أنا مجرد مبتدئة في كل هذا. لذا أحاول اكتشاف ذلك - وأنا أيضًا في حالة حزن على الشخص الذي كنت عليه ".

"يجب أن أجد مكانًا يحتضنني كما فعل فريق تصوير "Dead to Me"، حيث لن يظنوا أنني امثل دور "الديفا" عندما أقول لهم:"مرحبًا ، يمكنني العمل خمس ساعات فقط."

وأخبرت Variety أنها تستبعد القيام بدور رئيسي مرة أخرى نظرًا لمدى صعوبة إكمال تصوير "Dead to Me".

لكنها ابدت رغبتها في متابعة العمل وراء الكاميرا : قالت "أرغب في تطوير أشياء ، أود إنتاج أشياء". "لدي الكثير من الأفكار في ذهني ، وأحتاج فقط إلى تنفيذها."

في وقت سابق من هذا الشهر ، أخبرت آبلغيت صحيفة نيويورك تايمز أنها اكتسبت 40 رطلاً منذ تشخيصها ولم يعد بإمكانها المشي دون استخدام عصا.

من المقرر أن تحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود يوم 14 نوفمبر. وسيكون الحفل ، الذي كان من المقرر أن يُقام في الأصل في عام 2020 ، أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابتها بمرض التصلب العصبي المتعدد.

في عام 2019 ، أعلنت على تويتر أنها ستتسلم التكريم الذي وصفته بأنه "حلم طفولتها".

قالت لـ Variety "الآن أصبحت حياتي قصة مختلفة". "سيراني الناس للمرة الأولى كشخص معاق ، وهذا صعب للغاية. لذلك ، بالنسبة لي ، قبل عامين كان من الممكن أن يكون أفضل بكثير!"