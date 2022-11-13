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إيلاف من القاهرة: تنطلق اليوم الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأعرق في الوطن العربي والشرق الأوسط، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر الجاري، بإدارته الجديدة برئاسة الفنان حسين فهمي الذي يعود للرئاسة مرة أخرى، إضافة لتعيين المخرج المصري أمير رمسيس مديرا ً فنيا ً للمهرجان .

ويقدم المهرجان هذا العام وجبة سينمائية مميزة تضم أهم أفلام العام المختارة بعناية من المهرجانات السينمائية العالمية من برلين إلى كان مرورا ً بفينيسيا.

البرنامج يحوي أكثر من ٩٠ فيلما ً طويلا إضافة للعديد من البرامج الموازية لعروض الأفلام، وفيما يلي أهم الأفلام المنتظرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

فيلم ١٩ ب

في تجربته السينمائية السابعة يعود المخرج احمد عبدالله السيد في تجربة سينمائية جديدة ، وللمرة الثالثة في مهرجان القاهرة السينمائية ( شارك سابقا في فيمليه " هيوبليس " و " ليل خارجي ") .

الفيلم يروي قصة حارس عجوز في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.

الفيلم من بطولة الفنان سيد رجب واحمد خالد صالح وناهد السباعي فدوى عابد .

EO

للمخرج جيرزي سكوليموفسكي ويعرض خارج المسابقة وسبق أن فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي .

، حمار رمادي اللون، تنضح عيناه بالحزن، وخلال حياته يقابل الصالحين والطالحين من البشر، ويختبر الشعور بالبهجة والألم، ويتعايش مع ما تجلبه عجلة الأقدار ويعد هذا العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واختارته بولندا ممثلا لها في سباق الأوسكار

The sone

أحدث أفلام المخرج المسرحي الفرنسي فلوريان زيلر في ثاني أفلامه السينمائية بعد فيلم The Father الذي فاز عنه بجائزة الأوسكار لأفضل نص مقتبس

يروي الفيلم حكاية بيتر المزدحمة مع شريكته الجديدة بيث وطفلهما إلى حالة من الفوضى بعدما تظهر زوجته السابقة برفقة ابنهما المراهق، نيكولاس. الفيلم سبق أن شارك المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي وهذا العرض الأول له في المنطقة العربية .

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للمخرج لوكاس دونت يروي الفيلم حكاية علاقة صداقة قوية مابين مراهقين بالغين ، وفي ذات الوقت تطرأ علاقة مابين أحدها مع والدة الآخر . الفيلم فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان كان السينمائي



Saint Omer

للمخرج أليس ديوب في محكمة مدينة سانت أومير، تحضر راما الروائية الشابة محاكمة امرأة متهمة بقتل ابنتها ذات الخمس عشرة شهرًا. ستضع كلمات المتهمة والشهود حكم المتابعين أمام اختبارٍ محيرٍ. الفيلم فائز بجائزتي لجنة التحكيم الكبرى والعمل الأول - مهرجان فينيسيا السينمائي واختارته فرنسا مرشحا ً لها في سباق الأوسكار

I have Electric Dreams

للمخرجة فالنتينا الفيلم الكوستاريكي تدور احداثه حول مراهقة تعيش مع أمها وتتوق إلى لانتقال للعيش مع والدها الذي يقيم بعيدا ً عنها.

لفيلم فاز بثلاثة جوائز في مهرجان لوكارون السينمائي افضل ممثل وافضل ممثلة وأفضل مخرج .

The Banshees of Inisherin

من إخراج مارتن ماكدونا

يحكي الفيلم قصة مجموعة من الأصدقاء في جزيرة أيرلندية بعيدة بلحظة عصيبة، حينما يقرر أحدهم الابتعاد عنهم وقطع علاقته بهم. الفيلم فائز بجائزتي أفضل سيناريو وأفضل ممثل - مهرجان فينيسيا السينمائي.

R.M.N

للمخرج كريستيان مونجيو خارج المسابقة الرسمية يعود ماتياس إلى قريته متعددة الأعراق، وفي الوقت الذي يساوره القلق حيال والده المسن، يتشوق لرؤية حبيبته السابقة سيلا. يتعكر صفو المدينة الهادئة عندما يعين المصنع الذي تديره سيلا مجموعة من العمال الجدد. المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي