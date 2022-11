قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

إيلاف: يشهد الفيلم الروائي "Our Ties" للمخرج والممثل رشدي زيم عرضه العربي الأول ضمن فعاليات النسخة الرابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في قسم البانوراما الدولية، وذلك بعد منافسته على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي حيث شهد عرضه العالمي الأول.



وسيحصل الفيلم على ثلاثة عروض خلال مهرجان القاهرة، الأول في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر الساعة 9:15 مساءً، وسيُعرض للمرة الثانية يوم الخميس 17 نوفمبر الساعة 3 عصرًا في قاعة 1 بسينما الزمالك، ويعود مجددًا للمرة الأخيرة إلى دار الأوبرا المصرية حيث يُعرض في المسرح الصغير يوم الجمعة 18 نوفمبر الساعة 8:45 مساءً.

ومن المقرر أن ينطلق "Our Ties "في دور العرض الفرنسية ابتداءً من نهاية شهر نوفمبر الجاري، وكان قد شارك في مهرجان سنيميد للسينما المتوسطية في مونبلييه، ومهرجان لاروش سور يون الدولي للأفلام.

وتلقى الفيلم مديحًا وإشادة نقدية كبيرة منذ عرضه الأول، إذ أثنى فابيان لومرسييه على الفيلم عبر موقع Cineurope "لم يخيب رشدي زيم توقعاتنا والممثلون قدموا أدوارهم ببراعة"، بينما كتبت جيسيكا كيانغ على موقع فارايتي "أدى المخرج والممثلون أدوارهم بحب صادق يجعل من الصعب تصديق أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون لعائلة واحدة"، كما مدحت ليا نيسيلسون المخرج رشدي زيم عبر موقع سكرين دايلي "يواصل رشدي زيم الإبداع في مسيرته التي تضم أعمالاً صادقة ومثيرة".

الفيلم من إخراج رشدي زيم وشارك في تأليفه مع مايوين، ويضم في جعبته عدد كبير من النجوم الحائزين على عشرات الجوائز وهم سامي بوعجيلة الفائز بجائزة سيزار الفرنسية كأفضل ممثل، النجمة الفرنسية مايوين الفائزة بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان السينمائي والمرشحة للعديد من جوائز سيزار، رشيد بوشارب الفائز بجوائز من مهرجانات كان وبرلين ولوكارنو وسيزار، ورشدي زيم، ومريم سرباح، هابيل جافري، ليلا فيرنانديز ونينا زيم.

وخلف الكاميرا يضم فيلم Our Ties أحد أبرز الأسماء في الصناعة السينما الفرنسية والعالمية، إذ قام بتأليف موسيقى الفيلم ماكسينس دوسير الفائز بجائزة سيزار عن فيلم Annette، مدير التصوير جوليان بوبار (الفيلم المرشح للأوسكار Les Misérables)، المونتير بيير ديشامب (الفيلم المرشح للأوسكار Jackie)، وإنتاج عزيز بلقاش، ويشارك في الإنتاج الفيلم Why Not Productions مع Hole In One Films وتتولى مبيعات الفيلم عالمياً شركة Wild Bunch International، بينما تقوم MAD Solutions بتوزيعه في العالم العربي.

يحكي الفيلم قصة أخوين، موسى الشخص اللطيف والناكر للذات ومتواجد دوما من أجل عائلته، وعلى النقيض أخيه رياض المذيع التلفزيوني المشهور ويمقته من حوله بسبب أنانيته، والمدافع الوحيد عنه هو موسى الذي يُكن له إعجاباً شديداً. تتسبب وقعة قوية بإصابة موسى بصدمة دماغية خطيرة، تجعله يتحدث دون تمييز بحقائق قاسية لأصدقائه وعائلته على حد سواء.

رشدي زيم ممثل ومخرج ومؤلف فرنسي، قدم أول أدواره السينمائية في فيلم J'embrasse Pas للمخرج أندريه تيتشني في 1991. حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان عن دوره في فيلم Days Of Glory لرشيد بوشارب مع باقي الممثلين المشاركين في الفيلم. أخرج رشدي فيلمه الأول Mauvaise Foi، ثم فيلم Omar M'a Tuer في 2011، وفيلم Bodybuilder عام 2014 ثم فيلم Chocolat الذي باع نحو 2 مليون تذكرة في فرنسا. وفي 2019، شارك زيم في فيلم Roubaix, Une Lumière للمخرج أرنود ديبلشين، ليفوز عنه بجائزة سيزار لأفضل ممثل. وفي العام نفسه، قدم فيلمه الخامس كمخرج Persona Non Grata.