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إيلاف: بعد عرضه تجارياً في 23 دار سينما بالسعودية، يعود الفيلم الأردني بنات عبد الرحمن للمملكة للمنافسة في الدورة الثانية من حفل جوائز صنّاع المحتوى الذي يعد أحد أضخم وأكبر حفل يحتفي بصناعة المحتوى الترفيهي في العالم العربي، ومن المقرر إقامته في يناير المقبل تحت مظلة موسم الرياض.

حفل جوائز صنّاع المحتوى الذي تنظمه مجموعة "MBC" يتضمن 13 جائزة يتم تسليمها إلى المرشحين الفائزين في مختلف الفئات بعد نهاية التصويت عبر تطبيق "Joy Awards".

وضمن جولاته في المهرجانات والعروض التجارية بأنحاء العالم، يستعد بنات عبد الرحمن للعرض في مهرجان زيورخ للفيلم العربي يومي 17 و20 نوفمبر، وفي أكتوبر الماضي، شارك في مهرجان الفيلم اللبناني في كندا، كما تم عرضه تجارياً في مصر.

وكان الفيلم قد انطلق في دور العرض السعودية والكويتية ضمن جولة من العروض التجارية في الدول العربية، وتونس كما حصل على عروض في الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً استمر عرض الفيلم في السينمات الأردنية 10 أسابيع على التوالي إلى جانب أسبوعين من العروض الخاصة، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز.



ومؤخراً رفع بنات عبد الرحمن من رصيده من الجوائز إلى 4 جوائز دولية إذ فاز بجائزة الجمهور في مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، وقبلها جائزة الجمهور في مهرجانات إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال. ومهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول.

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة حيث نال تنويه خاص، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية. كما شارك في مهرجان عمّان السينمائي الدولي حيث لاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً ونفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها، وافتتح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وشارك في مهرجان الفيلم العربي في ألمانيا، ومهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا.

بنات عبد الرحمن هن أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وشارك في الإنتاج كل من Lagoonie Film Production ، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع، وتتولى شركة MAD Solutions و Lagoonie مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.