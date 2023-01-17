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إيلاف: ليلة شتوية تمايل خلالها جمهور قيصر الغناء كاظم الساهر على دفء أنغام صوته العذب وأغانيه الرومانسية. ليلة شتوية دافئة كسر خلالها جمهور الرياض الرقم القياسي لحفلات موسم الرياض 2022 حيث وقف كاظم الساهر قيصراً مندهشاً على مسرح محمد عبده أمام 12 الف من محبيه لروعة حضورهم وهتافاتهم ومحبتهم. وبدوره استمتع جمهوره بأدائه العذب وصفوة صوته الذي حملهم الى ما "فوق الخيال".

بدأ كاظم الساهر الحفل بأغنية "عيد العشاق" على هتاف عشّاقه ترحيباً به وشوقًا لحضوره، ثم غنى بعدها مجموعة من الاغاني التي يطالب بها جمهوره دائما، مثل "احبيني"، "دلع النساء"، "ليلى"، وغيرها...

ثم ختم الحفل بـأغنية "قولي احبك" مودعاً جمهوره ومعبراً عن امتنانه لتواجده بينهم في الرياض، واعداً إياهم بمفاجأة سوف يعلن عنها قريباً.

يُذكر ان الساهر على مدار ساعتين من الوقت في الحفلٍ الذي نظمته شركة "بنش مارك" السعودية.