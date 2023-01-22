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مرّت عشرة أشهر منذ أن بدأتدور السينما في الهند تعرض فيلم الإثارة الخيالي RRR، لكن الحديث حوله لم يهدأ بعد.

بينما حقق الفيلم شعبية كبيرة في موسم جوائز هوليوود، تكشف مراسلة بي بي سي، ميريل سيباستيان، عن سبب استحواذه على اهتمام المشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وقال مخرج الفيلم، إس إس راجامولي، إن الفيلم أنتج بشكل أساسي للجمهور الهندي، داخل الوطن وخارجه.

ولكن منذ عرضه، تجاوز الفيلم الذي يظهر فيه نجما التيلوغو (ابناء ولاية اندرا براديش) رام تشاران ونانداموري تاراكا راما راو جونيور (ان تي آر جونيور)، ويحكي قصة خيالية عن رجلين ثوريَين حاربا الحكم البريطاني، العديد من الحدود.

لقد حقق الفيلم أرباحاً على مستوى العالم تجاوزت 146.5 مليون دولار، كما احتل المراكز العشرة الأولى على نتفليكس لأسابيع في الولايات المتحدة، ويحطم الآن الأرقام القياسية في شباك التذاكر في اليابان.

وتم إدراجه في العديد من القوائم المرموقة لأفضل أفلام عام 2022 ، بما في ذلك قائمة المعهد البريطاني للأفلام والمجلس الوطني للعروض في الولايات المتحدة.

وفازت أغنية ناتو ناتو من الفيلم بجائزة غولدن غلوب لأفضل أغنية أصلية في الأسبوع الماضي.

وهذا الأسبوع، فازت الأغنية والفيلم بجوائز كبيرة في حفل جوائز "اختيار النقاد" في لوس أنجلس.

أدرجه ناقدا الأفلام في " بي بي سي الثقافي" نيكولاس باربر وكارين جيمس ضمن قائمة أفضل 20 فيلماً لعام 2022.

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RRR فازت أغنية ناتو ناتو بجائزة غولدن غلوب لأفضل أغنية أصلية

بدا ابتهاج راجامولي واندهاشه من الإقبال العالمي على الفيلم واضحاً في العديد من المقابلات التي أجراها.

وقال مازحاً أثناء استضافته مؤخراً في برنامج حواري أمريكي مع سيث مايرز: "عندما بدأنا نحظى بتقدير الغرب، اعتقدنا أن هؤلاء الناس الذين ذهبوا لمشاهدة الفيلم ليسوا إلا من أصدقاء الهنود".

عندما عرض RRR لأول مرة في الولايات المتحدة، لم تكن استجابة الجمهور مختلفة عن الأفلام الهندية الشائعة الأخرى، كما يقول الناقد المقيم في نيويورك سيدهانت أدلاخا ، عضو دائرة نقاد السينما في نيويورك التي اختارت راجامولي كأفضل مخرج في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

يقول أدلاخا: "في البداية كان معظم الجمهور من الهنود، لكن تغيرت تركيبتهم كلياً بعد بضعة أسابيع".

RRR يعرض فيلم RRR صوراً ولقطات مذهلة لا تقدر بثمن.

انتشر الحديث عن الفيلم حيث توافد الناس لمشاهدته في دور السينما، وكتب النقاد عنه بشكل حماسي وأثنى عليه كبار شخصيات هوليوود بما في ذلك أنتوني وجو روسو وإدغار رايت وسكوت ديريكسون وجيمس غان.

وقال موزعون أمريكيون إنهم عرضوا الفيلم بعد أن شاهدوا استجابة الجمهور الحماسية له.

يقول أدلاخ، إن هذا الإقبال "مختلف عن أي فيلم هندي أخر انتج خلال السنوات الماضية".

تُظهر مقاطع الفيديو المنتشرة عن عروض الفيلم والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الحضور وهم ينادون ويهتفون أثناء مشاهدتهم الفيلم. يعتبر الصخب والهياج أثناء مشاهدة أفلام كبار نجوم الهند أمراً نادراً في الولايات المتحدة.

#RRR screened in Hollywood tonight. Multiple standing ovations, loud cheers throughout, good chunk of the audience got up to dance in the middle of the movie, and of course thunderous applause + more dancing over credits. A party. The cast was so overwhelmed by the reaction. 🤎 pic.twitter.com/Ne5o8dmTth — Johanna Fuentes (@jfuentes) January 10, 2023

خلال عرض مخرج جي جي أبرامز الفيلم في المسرح الصيني الشهير في لوس أنجلوس، اندفع الناس إلى المسرح للرقص على أنغام ناتو ناتو.

يقول أدلاخا: " RRR هو نوع من تعريف الجماهير، وصانعي الأفلام هنا، على نوع مختلف من طقوس مشاهدة الأفلام، والتي ربما لم يعتادوا عليها، وهذا سبب جزئي لانجذاب صانعي الأفلام في هوليوود إليه".

صحيح أن قصة الفيلم والحبكة الجيدة جذبتا المشاهدين، إلا أن التوقيت المناسب ساعد في ذلك أيضاً".

تقول إيلين لوي، مقدمة البرامج التلفزيونية ومؤسسة موقع الأخبار الترفيهية ليني غوسيب: "كان فيلم RRR صاخباً وعاصفاً واحتل الصدارة. هذا هو الفيلم الذي كان ينتظره الجمهور للعودة إلى المسارح ومشاهدته، بل و حتى في منازلهم على منصة نتفليكس".

RRR أشادت شخصيات بارزة في هوليوود بفيلم RRR

ورغم ذلك، فإن RRR ليس الفيلم الذي رشحته الهند رسمياً للأوسكار، فقد خسر أمام الفيلم الناطق باللغة الكوجراتية Chello Show .

إلا أن الضجة التي أحدثها الفيلم، جعله منافساً قوياً في الترشيحات، بدعم من مجموعة من مديري ونجوم هوليوود الذين يصفون الفيلم بأنه أحدث "دوياً هائلاً".

تتوقع مجلة Variety أن يتم ترشيح الفيلم في فئات تشمل أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل أغنية أصلية.

تقول لوي إن قرار المسؤولين عدم ترشيح RRR في المسابقات الدولية فئة الأفلام الدولية ومعارضة رغبات نجوم هوليوود من الوزن الثقيل "استوقف الناس وجعلهم يفكرون بالأمر".

وتضيف لوي: "في مجال السينما، الضجة الإعلامية لها أهمية كبيرة. وأصبح RRR جزءاً من حديث الشارع".

"الكل يتحدث عن الفيلم في كل مكان، في عطلة نهاية الأسبوع أو في الحفلات، ويسألون بعضهم البعض: هل شاهدتم فيلم RRR؟".

بالنسبة للكثيرين في الغرب، يبدو الفيلم جديداً ومثيراً، وسطيرت الأفلام الكبيرة مثل Marvel Cinematic Universe و Fast & Furious في السنوات الأخيرة على شباك التذاكر.

يقول ألداخا: "عندما تكون الأفلام السائدة هنا انانية للغاية أو غير منطقية، أو يتم إنتاجها وكأنها منتجات صناعية دون إيلاء الكثير من الاهتمام للصور المتحركة، فحتماً سيكون فيلم يتسم بالصدق ومدروس بدقة وإحكام مثل RRR ملفتاً للإنتباه في نهاية المطاف".

RRR أشار العديد من النقاد الهنود إلى استخدام المشاهدات المقتبسة من الديانة الهندوسية في RRR

يقدم راجامولي في RRR صوراً مذهلة والعديد من المشاهد النفيسة لرواية قصص خيالية لإبراز تجربة سينمائية فريدة.

أحد المشاهد البارزة في الفيلم يصور لقاء بطلي الفيلم لأول مرة، احدهما يركب حصاناً والآخر دراجة نارية قبل أن يرميا نفسيهما من فوق الجسر لإنقاذ طفل حوصر في حريق.

يقول أدلاخا: "الجمهور الأمريكي عموماً غير معتاد على هذا النوع من المشاهد الخيالية، مضيفاً أن الفيلم "مركب ومنسق مع بعضه البعض بشكل جيد" بحيث يستمتع به أي مشاهد مهما كانت "خلفيته الثقافية".

لم يكن نجاح RRR في الهند مفاجئاً، فراجامولي إسم مألوف وذلك بفضل أعماله الناجحة السابقة مثل فيلم باهوبالي، وكانت التوقعات عالية لملحمته الجديدة البديعة.

لكن الفيلم حصل على تقييمات متوسطة من قبل العديد من النقاد، الذين أشاروا إلى الإشكالية السياسية له، واستخدام الأيقونات الهندوسية واستغلال الثقافة القبلية.

تقول الكاتبة والناقدة السينمائية سوميا راجيندران في الهند ، أصبحت السينما مسيسة للغاية. لذا ، فإن استغلال RRR لقصة اثنين من الناشطين الفعليين اللذين ناضلا من أجل الحقوق القبلية وضد البريطانيين، وإعادة تصورهم كبطلين أسطوريين هندوسيين يستوجب المزيد من التدقيق هنا.

وتضيف راجيندران أن الجماهير الغربية ترى إلى حد كبير أن الفيلم "رواية مناهضة للاستعمار لأن هذا الجانب يظهر لهم على الفور".

في الولايات المتحدة ، حاول عدد قليل من المنشورات إلقاء الضوء على هذا الأمر ومعالجته.

بينما يقول الكثيرون إنهم لم يفهموا الجانب الرمزي في الفيلم، فإن النقد أيضاً أصبح جزءاً من الخطاب الدائر حول الفيلم ، كما يقول أدلاخا.

يقول: "حتى لو كان ذلك لمجرد تمكين الناس من الوصول لفهم كامل للصور التي يشاهدونها ويستمتعون بها".

بينما يدور هذا النقاش، هناك شيء واحد مؤكد ألا وهو أن راجامولي وفريقه قد كسروا القيود في عالم السينما الهندية وخارجها.

وقد تكون هذه هي البداية فقط. قد تكون الخطوة التالية لراجامولي هي إخراج فيلم في هوليوود وهو "حلم كل مخرج سينمائي في جميع أنحاء العالم" حسب قوله.