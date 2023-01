مرّت عشرة أشهر منذ أن بدأتدور السينما في الهند تعرض فيلم الإثارة الخيالي RRR، لكن الحديث حوله لم يهدأ بعد.

بينما حقق الفيلم شعبية كبيرة في موسم جوائز هوليوود، تكشف مراسلة بي بي سي، ميريل سيباستيان، عن سبب استحواذه على اهتمام المشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وقال مخرج الفيلم، إس إس راجامولي، إن الفيلم أنتج بشكل أساسي للجمهور الهندي، داخل الوطن وخارجه.

ولكن منذ عرضه، تجاوز الفيلم الذي يظهر فيه نجما التيلوغو (ابناء ولاية اندرا براديش) رام تشاران ونانداموري تاراكا راما راو جونيور (ان تي آر جونيور)، ويحكي قصة خيالية عن رجلين ثوريَين حاربا الحكم البريطاني، العديد من الحدود.

لقد حقق الفيلم أرباحاً على مستوى العالم تجاوزت 146.5 مليون دولار، كما احتل المراكز العشرة الأولى على نتفليكس لأسابيع في الولايات المتحدة، ويحطم الآن الأرقام القياسية في شباك التذاكر في اليابان.

وتم إدراجه في العديد من القوائم المرموقة لأفضل أفلام عام 2022 ، بما في ذلك قائمة المعهد البريطاني للأفلام والمجلس الوطني للعروض في الولايات المتحدة.

وفازت أغنية ناتو ناتو من الفيلم بجائزة غولدن غلوب لأفضل أغنية أصلية في الأسبوع الماضي.

وهذا الأسبوع، فازت الأغنية والفيلم بجوائز كبيرة في حفل جوائز "اختيار النقاد" في لوس أنجلس.

أدرجه ناقدا الأفلام في " بي بي سي الثقافي" نيكولاس باربر وكارين جيمس ضمن قائمة أفضل 20 فيلماً لعام 2022.

"143 طريق الصحراء" : لغز امرأة اختارت العيش منفردة على حافة الصحراء الجزائرية؟

فيلم هندي مستوحى من قصة معبد مخصص لدراجة نارية أصبحت من الآلهة

كيف أثار مخرج إسرائيلي الجدل بتعليقات عن فيلم حول كشمير؟

بوليوود: من هي لاتا مانغيشكار "عندليب" الهند التي توفيت عن عمر ناهز 92 عاما؟

بدا ابتهاج راجامولي واندهاشه من الإقبال العالمي على الفيلم واضحاً في العديد من المقابلات التي أجراها.

وقال مازحاً أثناء استضافته مؤخراً في برنامج حواري أمريكي مع سيث مايرز: "عندما بدأنا نحظى بتقدير الغرب، اعتقدنا أن هؤلاء الناس الذين ذهبوا لمشاهدة الفيلم ليسوا إلا من أصدقاء الهنود".

عندما عرض RRR لأول مرة في الولايات المتحدة، لم تكن استجابة الجمهور مختلفة عن الأفلام الهندية الشائعة الأخرى، كما يقول الناقد المقيم في نيويورك سيدهانت أدلاخا ، عضو دائرة نقاد السينما في نيويورك التي اختارت راجامولي كأفضل مخرج في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

يقول أدلاخا: "في البداية كان معظم الجمهور من الهنود، لكن تغيرت تركيبتهم كلياً بعد بضعة أسابيع".

انتشر الحديث عن الفيلم حيث توافد الناس لمشاهدته في دور السينما، وكتب النقاد عنه بشكل حماسي وأثنى عليه كبار شخصيات هوليوود بما في ذلك أنتوني وجو روسو وإدغار رايت وسكوت ديريكسون وجيمس غان.

وقال موزعون أمريكيون إنهم عرضوا الفيلم بعد أن شاهدوا استجابة الجمهور الحماسية له.

يقول أدلاخ، إن هذا الإقبال "مختلف عن أي فيلم هندي أخر انتج خلال السنوات الماضية".

تُظهر مقاطع الفيديو المنتشرة عن عروض الفيلم والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الحضور وهم ينادون ويهتفون أثناء مشاهدتهم الفيلم. يعتبر الصخب والهياج أثناء مشاهدة أفلام كبار نجوم الهند أمراً نادراً في الولايات المتحدة.

#RRR screened in Hollywood tonight. Multiple standing ovations, loud cheers throughout, good chunk of the audience got up to dance in the middle of the movie, and of course thunderous applause + more dancing over credits. A party. The cast was so overwhelmed by the reaction. 🤎 pic.twitter.com/Ne5o8dmTth