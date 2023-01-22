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إيلاف: شاركت المغنية الأميركية بيونسيه، مساء السبت، بعرض مبهر خلال إفتتاح فندق "أتلانتيس ذا رويال" في دبي، استمر 73 دقيقة، وهو الاستعراض المباشر الاول لـها منذ عام 2020.

🚨 BEYONCÉ PERFORMANDO DRUNK IN LOVE pic.twitter.com/sRanE8GBaF — Beyoncé Access | Fan Account (@beyonceaccess) January 21, 2023

الجمهور ضمّ نجوماً بينهم زوج بيونسيه جاي زي، وكلوي وهالي بيلي، وكندال جينير، وريبل ويسلون، والفنانة بلقيس فتحي، وآخرين.

أما مفاجأة الحفل فكانت مشاركة فرقة "ميّاس" اللبنانية بإستعراض مع المغنية الأميركية دمجت فيه أغنية "بتونس بيك" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية مع أغنيتها الشهيرة " Beautiful Liar".

🚨 BEYONCÉ ADICIONOU UMA NOVA INTRO E ARRANJO PRA COUNTDOWN pic.twitter.com/qtm98Kx2J8 — Beyoncé Access | Fan Account (@beyonceaccess) January 21, 2023



بدوره، عبّر مؤسّس فرقة "ميّاس" نديم شرفان عن شكره لبيونسيه على "تحقيق حلمه"، إذ قال في منشور على حسابه عبر "فايسبوك": "إلى فنانة حياتي بيونسيه... شكراً لكونكِ الأكثر تواضعاً واحترافاً وروعة.. يمكنني أن أخلّد هذه اللحظة إلى الأبد.. أحبكِ... أنتِ النور في حياتي".

أما فرقة "ميّاس"، فقد علقت عبر حسابها في "إنستغرام" على العرض بالقول: "كان شرفًا مطلقاً لنا مشاركة المسرح مع الملكة بيونسيه.. هذه لحظة لكلّ الحالمين والمؤمنين في العالم.. شكراً لكِ بيونسيه على السماح لنا بأن نكون جزءاً من عالمكِ السحري".