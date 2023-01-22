قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الرياض: جدّدت العاصمة السعودية الرياض موعدها مع واحدة من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة على الإطلاق وهي حفل "جوائز صنّاع الترفيه"بنسخته الثالثة من تقديم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وشارك في التنظيم "مجموعة MBC".

وبحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، شهد الحفل تواجداً لنخبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والمؤثّرين من العالم العربي، إضافةً إلى أهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وكبار المدعوّين والضيوف، إلى جانب كوكبة من النجوم العالميين.



استُهلّت الفعاليات، التي تأتي بدعم من برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية السعودية 2030)، بمرور النجوم والمدعوّين على السجادة الخزامية أمام عدسات المصوّرين والجهات الإعلامية العربية والعالمية التي احتشدت لتغطية واحدةٍ من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة على الإطلاق، فيما بُثّت وقائع الحفل مباشرةً على قنوات MBC1 وMBC مصر وMBC5 وMBC العراق، بالإضافة إلى منصة "شاهد" للفيديو حسب الطلب بدون اشتراك، وباقة VIP من "شاهد". من جانبٍ آخرـ، تألّق خلال الحفل كوكبة من النجوم العالميين الذين أتوا خصيصاً للرياض، وأبرزهم ميل جيبسون، أميتاب باتشان، المخرج مايكل باي، صوفيا فيرغارا، استير أسيبو، إضافةً إلى إنجين أكيوريك، ديميت أوزديمير، آراس بولوت إينيملي.



استُهل الحفل الذي قدّمه -وسام بريدي وفاليري أبو شقرا- باستعراضٍ راقص ضخم حمل عنوان "صادق واف"، كما عُرض فيلم توثيقي بعنوان "فوق الخيال" استعرض بإيجاز أبرز الفعاليات والإنجازات والأرقام القياسية التي حققتها الهيئة العامة للترفيه خلال موسم 2022. تخلّل فعاليات الحفل فقرات الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز - نجوماً وأعمالاً- وذلك ضمن مختلف الفئات المشاركة. وإلى جانب توزيع الجوائز والتكريمات شهد الحفل عروضاً فنيةً وغنائية وترفيهية متنوعة قدّمها على المسرح نخبة من كبار فناني العالم العربي تباعاً، ابتداءً من: راشد الماجد، أحمد سعد ورحمة رياض ، فـمروان خوري، ومحمد منير، ثم نانسي عجرم، تلاهم عرض مشترك للرابر العالمي REMA مع داليا مبارك، فـفرقة "كايروكي".

كما تخلّل الحفل عرض فيلم توثيقي بعنوان "تحية لمن رحلوا" رافقه استعراض موسيقي حيّ مع الفنانة العالمية باميلا بان نيكلسون والاوركسترا النسائية المرافقه لها. أخيراً وليس آخراً اخُتم الحفل بصعود النجوم والفنانين على المسرح والتقاط صورة تذكارية جمعتهم بمعالي المستشار تركي آل الشيخ.



الفائزون بجوائز الحفل

عن فئة الأعمال الدرامية فاز ابراهيم الحجاج بجائزة "الممثل المفضل"عن دوره في "من هو ولدنا"، فيما فازت نادين نجيم بجائزة "الممثلة المفضّلة" عن دورها في "صالون زهرة". وفاز بجائزة "الوجه الجديد المفضّل" هيلدا ياسين، فيما ذهبت جائزة "المسلسل المفضّل" لـ "صالون زهرة" واستلم الجائزة المنتج صادق الصباح والمخرج جو بوعيد.



وعن فئة الرياضة فاز نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي بجائزة "الرياضي المفضّل"، السباحة السعودية مريم صالح بن لادن بجائزة "الرياضية المفضّلة".



وعن فئة السينما، فاز أحمد عز بجائزة "الممثل المفضل" عن دوره في فيلم "كيرة والجن"؛ فيما فازت هند صبري بجائزة "الممثلة المفضّلة" عن دورها في فيلم "كيرة والجن"، وذهبت جائزة "الفيلم المفضّل" لـ "كيرة والجن" حيث استلم الجائزة المخرج مروان حامد.



وعن فئة المؤثّرين، فاز أحمد الشقيري بجائزة "المؤثّر المفضّل"، وفازت عبير الصغير بجائزة "المؤثّرة المفضّلة".



وضمن فئة الموسيقى فاز ت جوري قطان بجائزة "الصوت الجديد المفضّل"، وفاز عبدالمجيد عبدالله بجائزة "الفنان المفضّل"، أنغام بجائزة "الفنانة المفضلة"، فيما ذهبت جائزة "الأغنية المفضّلة" لـ "شكراً"- لـ أصالة.



الجوائز التكريمية

قدّم معالي المستشار تركي آل الشيخ جائزة "صنّاع الترفيه الماسية" لـرئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC"وليد بن ابراهيم آل ابراهيم.

كما قدّم آل الشيخ جائزة "صناع الترفيه الفخرية" للنجم العالمي ميل جيبسون والنجمة العالمية إستير أسيبرو، ونجوم العالم العربي أحمد حلمي ومنى زكي، محمد منير، راشد الماجد، سعاد العبدلله وحياة الفهد، أنغام، نوال الكويتية، سالم الهندي.

أما جائزة "الإنجاز مدى الحياة" فحصل عليها كل من نجم بوليوود أميتاب باتشان والمخرج العالمي مايكل باي.

أخيراً وليس آخراً، حصلت النجمة العالمية صوفيا فيرغارا على جائزة "شخصية العام".



جدير بالذكر أن جوائز "صنّاع الترفيه" تتميز بأنها من اختيار الجمهور الذي صوّت بنفسه للفائزين عبر تطبيق Joy Awards واختارهم من بين مجموعة من المرشّحين عن فئات السينما والموسيقى والمؤثّرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.