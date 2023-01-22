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إيلاف من الرياض: في حفل كبير احتضنته العاصمة السعودية الرياض، اجتمعت كوكبة من اشهر نجوم العالم في حفل جوي اوورد 2023 للاحتفال بصناع الترفيه.

هذا الحفل الذي قدمته الهيئة العام للترفيه ومجموعة ام بي سي، كواحد من اضخم احتفالات الجوائز العربية.

ولأول مرة في تاريخ الجائزة، تسلم الشيخ وليد الابراهيم رئيس مجلس إدارة “مجموعة إم بي سي MBC” جائزة صناع الترفيه الماسية عن ابداعه الرائد في عالم الاعلام والترفيه العربي.

المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه سلًّم الابراهيم الجائزة بعد عرض تقرير مؤثر عن انجازات الاخير مع مجموعة mbc منذ انطلاقتها.

وقال وليد الابراهيم انه لم يكن يتوقع هذه اللفتة خصوصاً انه من اهل البيت وهو من يرحب ويكرم الضيوف، وشكر في البداية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

واضاف الابراهيم انه لم يكن يتوقع ابداً ان يشاهد مثل هذا الحفل في السعودية بهذه السرعة فالتطور الذي عاشته المملكة لم يحدث في عقود او سنوات بل في ايام قليلة وكل هذا بهمة المستشار تركي آل الشيخ.

وتحدث الابراهيم عن انطلاقة مجموعة ام بي سي من لندن الى دبي وكيف انه وفي المرحلة الراهنة ستصبح الرياض عاصمة للثقافة والاعلام لتكون منارة لكل المناطق المجاورة.