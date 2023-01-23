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إيلاف: طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أغنية "يلا نحب" للفنان اللبناني الشاب الوليد الحلاني، وهي من كلمات خالد فرناس، والحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيعة.

وصدرت أغنية "يلا نحب" على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وحمل الكليب توقيع المخرج عادل سرحان.

وتُعد أغنية "يلا نحب" أولى أغنيات الوليد الحلاني للعام الجديد ٢٠٢٣، وحملت اللهجة المصرية، وجاءت بقالب غنائي ايقاعي من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي.