إيلاف: خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حقق أحدث أفلام الممثلة الأميركية زوي سالدانا "Avatar: The Way of Water" أكثر من 2 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، مما جعلها أول ممثلة في جعبتها أربعة أفلام تربح أكثر من 2 مليار دولار.

الأفلام الثلاثة الأخرى التي وصلت إلى هذا الإنجاز هي Avatar لعام 2009 ، و Avengers: Endgame لعام 2019 ، و Avengers: Infinity War لعام 2018.

بالإضافة إلى ذلك ، بات مخرج Avatar: The Way of Water جيمس كاميرون الآن أول مخرج لديه ثلاثة أفلام تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار ، والاثنان الآخران هما الجزء الأول من أفاتار وفيلم تيتانيك 1997 (بينما سيعاد إصداره بتقنية ثلاثية الأبعاد في يوم عيد الحب).

وتلعب سالدانا دور "Neytiri" في أفلام Avatar ، الذي ينتظر طرح أجزاء اخرى منه في المستقبل، كما انها تقوم بتأدية شخصية غامورا في فيلم مارفل Guardians of the Galaxy Vol. 3 الذي سيطرح في دور العرض 5 مايو المقبل.

في العام الماضي ، قالت الممثلة ، التي لعبت دور البطولة أيضًا في أفلام Star Trek الأخيرة ، لـ Women's Wear Daily إنها شعرت أحيانًا بأنها "عالقة" بشكل إبداعي في أداء أفلام الامتياز (Franchise).

وأضافت: "أنا ممتنة جدًا للفرص التي قدموها، من التعاون مع المخرجين الرائعين والتعرف على أعضاء فريق التمثيل الذين أعتبرهم أصدقاء ولعب دور يحبه المعجبون ، وخاصة الأطفال".

وأضافت: "لكن هذا يعني أيضًا أنني شعرت بأنني عالقة فنيًا في مهنتي بسبب عدم قدرتي على التوسع أو النمو أو تحدي نفسي من خلال لعب أدوار مختلفة".