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إيلاف من الكويت: تبدأ منصة نتفلكس العالمية عرض المسلسل الكويتي الصفقة الشهر القادم وتدور احداثه حول قصة "فريدة" و"منيرة" اللتان تدخلان معترك البورصة الكويتية في أوج ازدهارها في حقبة الثمانينيات، وتشقان طريقهما على الرغم من الصعاب والتحديات في بيئة عمل يديرها الرجال. ويشارك في بطولة المسلسل المستوحى من أحداث حقيقية كوكبة من ألمع نجوم الخليج مثل "روان مهدي" و"منى حسين" و"حسين المهدي" وغيرهم.

فريدة ومنيرة، لعبتهن الأرقام.. دخلن سوق البورصة والخطة هي السيطرة عليه! 🔥#الصفقة مسلسل كويتي جديد من بطولة روان مهدي، منى حسين، محمد المنصور، حسين المهدي وفيصل الأميري. يُعرض 8 فبراير فقط على نتفليكس.#TheExchange pic.twitter.com/KLcmGn9efS — Netflix MENA (@NetflixMENA) January 25, 2023

يحكي المسلسل قصة "فريدة" التي ما زالت تلملم جراح طلاقها وتبحث عن عمل لإعالة ابنتها "جود". فبعد تكريس جُلّ وقتها واهتمامها لعائلتها على مدار السنوات الـ 13 الماضية؛ قررت "فريدة" شق طريقها من جديد لتحقيق الاستقلالية المادية من خلال الانضمام لابنة خالتها "منيرة" لتصبحا أول امرأتين تعملان في البورصة الكويتية.

من جانبها، تعمل "منيرة" كموظفة في قسم التداول في بنك الغد ببورصة الكويت، وتتمتع بشخصية مستقلة وذكية، وتبدي شغفًا وطموحًا كبيرين بمسيرتها المهنية، وتسعى لتعزيز استقلاليتها. تسعى "فريدة" و"منيرة" معًا لتذليل العقبات التي تواجههما في مجالٍ يديره الرجال، وتنطلقان في رحلة تطغى فيها روح التضامن والمثابرة والطموح.

المسلسل من فكرة وتأليف "نادية أحمد" و"آن سوبيل" و"آدم سوبيل"، ومن إنتاج "عبد الله بوشهري"، ويضم كوكبة من ألمع النجوم والمواهب الكويتية والخليجية مثل "محمد المنصور" و"فيصل العميري" وغيرهم.

وقال المنتج عبد الله بوشهري: "هذا العمل هو الأقرب لقلبي، فأنا نشأت في الكويت بين العديد من النساء الرائدات والطموحات، وأرى بأن "روان" و"منى" تجسّدان الصعاب والعقبات التي واجهت النساء في فترة الثمانينيات، وأتشوق لبدء عرض المسلسل ليتسنى للجمهور من حول العالم مشاهدة هذه القصة المشوقة، التي تجمع بين الخبرات المحلية والدولية في هذا الإنتاج الفني الكبير والمميّز الذي صُوّر وأُنتج بالكامل في دولة الكويت".

مسلسل "الصفقة" من إخراج جاسم المهنا وكريم الشناوي، ويتألف من 6 حلقات ستعرض على نتفليكس في 190 دولة اعتبارًا من 8 فبراير 2023.