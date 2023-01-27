قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: قامت المغنية الأميركية تايلور سويفت بطرح مقطع مصور من الفيديو الموسيقي الذي طال انتظاره لـ "Lavender Haze" الأغنية الثالثة من ألبومها "Midnights".

نجمة الفيديو السريالي تايلور وعشيقها (الذي يلعب دوره ليث آشلي) فيما تسميه، "حلم حمى سبعينيات بلا نوم"، مليءبالدخان الأرجواني والزهور التي تنمو من السجادة وتلفازها ينفتح على مجرة. ينتهي الأمر بشكل طبيعي بنومها على سحابة في بحر مليء بأسماك الكوي التي تسبح حولها.

على الإنستغرام ، قالت تايلور "الممثل الرائع " ليث، عارض الأزياء والممثل المتحول جنسيًا ، "الذي كنت أعشق العمل معه تمامًا".

وأضافت: "كان هذا أول فيديو كتبته من بين الثلاثة التي تم إصدارها ، وقد ساعدني هذا الفيديو حقًا في تصور العالم والمزاج السائد في منتصف الليل."

قبل إصدار ألبومها العاشر في الاستوديو في أكتوبر ، شاركت تايلور الإلهام وراء بعض الأغاني ، بما في ذلك أغنية "Lavender Haze" ، وهي أول أغنية مسجلة، شاركت في كتابتها مع صديقتها زوي كرافيتز ، وعبرت عن إعجابها بهذه العبارة بعد سماعها أثناء مشاهدتها لـ "Mad Men".