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إيلاف: أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنية مصورة جديدة بعنوان "بدي حدا حبو" من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي، شرارة، وإخراج سمير سرياني، وهي من ألبوم "نانسي 10" الذي أصدرته في 21 يونيو 2021.

وطرحت الأغنية المصورة مع قرب الإحتفال بعيد الحب وتقول كلماتها: " بدي حدا حبو، عنجد زهقت، بدي حدا بقلبو، حس حالي خلقت، بدي حدا بقربو، ما حس بالوقت، ينسيني الوقت، ينسيني الوقت، وينك تعا خدني، خدني من همومي، من خوفي الغريب، خدني على دنيي ما فيها حدا، إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب".