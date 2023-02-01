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إيلاف: أعلنت قناة فتافيت للطبخ في العالم العربي من شركة وارنر براذرز ديسكفري عن برنامجها الجديد "من قلبي" الذي يجمع بين فن الموسيقى والطبخ مما يجعله مناسباً لجميع أفراد العائلة.

سيمثل البرنامج احتفالًا بالتواصل والطعام والفنون المسرحية، حيث يقوم ببطولته زوجان مرحان وجذابان (تلعبهما شخصيات الإنترنت البارزة يسرا الجندي ويوسف إسماعيل) اللذان يستمتعان بالطهي والاحتفال مع أصدقائهم وعائلاتهم.

يمكن للمشاهدين توقع الطعام اللذيذ والمحادثات الممتعة والغناء، حيث تركز كل حلقة على موضوع معين، مثل رمضان والعيد وأعياد الميلاد.

وعلق جريجوري لافروف، رئيس قناة فتافيت: "كان عام 2022 عامًا مهما للقناة عندما يتعلق الأمر بإعادة اختراع المحتوى الخاص بنا بتنسيقات لم يسبق لها مثيل. نهدف إلى الحفاظ على هذا الزخم الإبداعي مستمراً هذا العام، و"من قلبي" هو البرنامج المثالي لبدء السنة الجديدة. يسعدنا أن يشاهد جمهورنا هذا البرنامج الجديد كليا والذي يجمع بين أكثر الأشكال الثقافية المحبوبة في المنطقة، الطعام والموسيقى".