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يارا حرب من بيروت: التقت إيلاف بالموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، وكالعادة كان الحوار ممتعاً ومميزاً وفيه عمق فني وثقافي ووطني لا يضاهى.

وقد أطلق الرحباني في بداية اللقاء صرخة كبيرة بسبب الإهمال الشديد للثقافة والفكر والفن في بلده! قائلاً: "ولكن في النهاية نحنا لي معنا الحق مش هني، فهم أناس لحظاويين وكل ما يهمهم هو الشارع والمراكز والمراتب، والفوز في الإنتخابات. ويكذبون على الناس وكل وعودهم واهية وما فيها شي من الحق! وكل الناس بترجع بتوقع في الفخ نفسه، للأسف اللبناني مابيتعلّم!"

وتطرقنا بالحديث عن النجمة اليسا والتعاون الذي جمعهما بأغنية مميزة، مشدداً على أن المحبة دائمة ومتبادلة وأصلية بينه وبين اليسا وهبة طوجي وإبراهيم معلوف. وأضاف:" إنشالله سيكون هناك تعاون جديد مع اليسا قريباً، فنحن على تواصل دائم وكنا سعداء حين حضرنا حفلها في باريس وكان اللقاء رائعاً…"

كما وأفصح أسامة أنه وهبة قد قاموا بإلغاء العديد من الحفلات بسبب حملها، وأعلن حصرياً لإيلاف أن الألبوم الجديد أصبح جاهزاً، وأنه قد أنجز على صعيد إقليمي عالمي بين لبنان وفرنسا وأميركا. ونوه أنهم صوروا أغنيتين منه على طريقة الفيديو كليب، واحدة تم تصويرها في لبنان مع المخرجة ليلى كنعان، والثانية صورت قبل حوالي عام في فرنسا، وسيقومان بطرحهما تباعاً. هذا وأضاف أنهما يحضران لحفلات ضخمة جداً ولمشاريع مستقبلية كبيرة…

وكان لا بد أن نتحدث عن المسرح الرحباني العريق، والوطن الذي رسموه. وعن إمكانية أن نشاهد عمل جديد على خشبة هذا المسرح الذي إشتقنا إليه. وعن إمكانية عرض عمله المسرحي "نفرتيتي" الذي يحضر له مع الفنانة هبة طوجي منذ سنوات والصعوبات التي تعيق تنفيذ العمل.

وأنهينا الحوار بتقييم الوضع الفني اليوم في لبنان والمشكلة الأساسية في الفن. كما ووجه في النهاية نصيحة الى الجيل الرحباني الثالث.