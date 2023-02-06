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إيلاف: وجهت الفنانة المصرية علا غانم إستغاثة لحرم الرئيس عبدالفتاح السيسي ،انتصار السيسي، وللمركز القومي لحقوق المرأة، من خلال تدوينة عبر حسابها على الإنستغرام، قالت فيها :"استغاثة للسيدة حرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة، الدكتوره مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل ..أغيثوني».



وكشفت غانم لوسائل اعلام مصرية إنها رفعت قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، لوجود خلافات بينهما ولكنها لم تنتهِ بسبب سفرها المستمر إلى الولايات المتحدة الأميركية وأنها عادت اكتوبر الماضي حتى تنتهي من هذه القضية وتمارس حياتها بصورة طبيبعة.

وأضافت الممثلة المصرية: "سرق تليفوناتي وخواتم في إيدي وإيد أمي ودهبي، وطلعت برا بيتي بالروب اللي عليا في نص الليل، وأنا مش عايزة غير أن كرامتي ترجعلي، وفقاً لتصريحاتها لموقع "القاهرة 24".

ومؤخراً، كانت محكمة الأسرة بقصر النيل قد قررت وقف تعليق دعوى الفنانة علا غانم بخلع زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، لوجود خلافات زوجية بينهما، لحين الفصل في طلب الرد.

وكان المستشار عاصم قنديل، أقام دعوى خلع لموكلته، بمحكمة الأسرة بقصر النيل ضد زوجها، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، وفي 20 مارس 2018 قررت محكمة الأسرة، شطب دعوى الطلاق المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب بعد تصالحهما.

على جانب آخر، تعود الفنانة علا غانم إلى جمهورها بعد غياب 6 سنواتفي مسلسل تقوم ببطولته بعنوان "توحة" وهو من إخراج محمد النقلي، من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

يذكر أن غانم غابت عن وسائل الإعلام والوسط الفني منذ عام 2017، وكان آخر أعمالها هو فيلم "الفندق" الذي عرض عام 2017، وشارك في بطولته محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكري، كما شاركت فى نفس العام خلال مسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين، وساندي، وحسناء سيف الدين، وإخراج عبد العزيز حشاد، اضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغني وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن بعدها، سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية مع ابنتيها، وأسست فندق لرعاية الكلاب. وكان أخر ظهور علني لها في يوليو 2021، حين عادت إلى مصر لحضور حفل زفاف ابنتها كاميليا، كذلك غابت عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ نعيها للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في أغسطس 2021.