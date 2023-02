إيلاف: كان الثنائي جنيفر لوبيز وبن أفليك حديث مواقع التواصل افجتماعي بعد ظهورهما في حفل توزيع جوائز الغرامي ليل الأحد الماضي.

حيث تصدر وسم "أنقذوا بن"تويتر، وفيه مقاطع فيديو للممثل الشهير بجانب زوجته جنيفر لوبيز وهو يبدو ضجراً وعابساً ولا طاقة له على الإحتفال مطلقاً.

وعلقت احد المغردات على الفيديو قائلة: "بن أفليك يمثل كل الانطوائيين في كل مكان." وأكملت ساخرة: "يمكنك رؤية بطاريته تنفذ على الهواء مباشرة. الرجل بالفعل وصل الى 23٪".

Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% 🪫 #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr

وفي فيديو آخر يبدو بن وهو يحاول اقتناص قبلة على الخد من زوجته ويهمس لها بشيء ما بينما الكاميرا مسلطة عليهما فيتعرض للتوبيخ ويعبس بشكل ظاهر مبدياً إستيائه، بينما يبدو الضيق والحرج على لوبيز التي تدير رأسها بعيداً عنه وتحاول تصنع إبتسامة تخفي بها ضيقها وهي تنظر للكاميرا مباشرة.

وارفق الفيديو بتعليق جاء فيه: "بعد الفاصل الإعلاني لـلـ "Grammys"، أنت تعلم بالفعل أن العناوين الرئيسية ستكون "بن أفليك لا يمكنه حتى أن يسرق قبلة من زوجته جينيفر لوبيز دون الوقوع في مشاكل".

After the commercial break of the @Grammys you already know the headlines are going to be "Ben Affleck can't even steal a kiss from his wife Jennifer Lopez without getting in trouble". #GRAMMYs #Grammys2023 #JLo #BenAffleck pic.twitter.com/y0y2XxyIzF