رحيل ليز هاتون، التي أبهرت أميرة ويلز بتجربتها الفريدة في التصوير الفوتوغرافي رغم صراعها مع مرض نادر، يترك فراغًا كبيرًا ورسالة أمل ملهمة.

إيلاف من لندن: في واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في مسيرتها القصيرة، التقت ليز هاتون، المصورة الموهوبة التي لم تتجاوز 17 عامًا، بـ أميرة ويلز الشهر الماضي أثناء تصويرها حفل تنصيب في قلعة ويندسور. الحدث لم يكن عاديًا؛ ففي صورة انتشرت عالميًا، عانقت الأميرة ليز بحرارة، في تعبير عن الدعم والإعجاب بشجاعة المراهقة التي كانت تواجه سرطانًا نادرًا.

هذه اللحظة لم تكن مجرد صورة، بل تجسيدًا لرحلة إنسانية ملهمة.

توفيت ليز هاتون، 17 عامًا، من هاروغيت، شمال يوركشاير، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، حسبما أعلنت والدتها، فيكي روبينا، على وسائل التواصل الاجتماعي.



وعلّقت مصادر قريبة من القصر الملكي بأن أميرة ويلز كانت متأثرة للغاية بروح ليز وتصميمها على تحقيق أحلامها، مشيدة بعملها الفني رغم الظروف الصعبة.

كيف قادت شجاعة ليز إلى لقاء ملكي؟

عندما شُخصت ليز في كانون الثاني (يناير) بسرطان عدواني يُعرف بـ"ورم الخلايا الصغيرة المستديرة المتمددة"، قررت أن تجعل ما تبقى من حياتها رحلة مليئة بالإبداع والتجارب غير العادية. بدأ الأمر بوضعها "قائمة أمنيات التصوير الفوتوغرافي"، التي تضمنت أمنيات كبيرة، منها العمل في جلسات تصوير احترافية وتصوير أحداث ملكية.

استجاب العديد من الشخصيات والمؤسسات لدعم ليز، مما فتح أمامها أبوابًا غير متوقعة، كان أبرزها الدعوة إلى قلعة ويندسور لتوثيق حفل تنصيب. وأظهرت ليز موهبتها الفريدة في التقاط اللحظات الإنسانية، وكان لقاء الأميرة معها تتويجًا لمسيرتها القصيرة لكن المليئة بالإنجازات.





قالت والدتها في منشور لها على X مساء الأربعاء: "توفيت ابنتنا الرائعة ليز في الساعات الأولى من صباح اليوم. ظلت مصممة حتى النهاية. حتى يوم أمس كانت لا تزال تضع الخطط. نحن فخورون جداً بلطفها وتعاطفها وشجاعتها التي أظهرتها في العام الماضي".



دعم ملكي واعتراف بموهبتها

أميرة ويلز، المعروفة باهتمامها بالمواهب الفنية وقضايا الصحة النفسية، أبدت إعجابها بقدرة ليز على تحويل معاناتها إلى قوة إبداعية.

وقال أحد المقربين من الأميرة إن اللحظة التي التقطت فيها ليز صور الحفل كانت مليئة بالمشاعر، وأن دعم الأميرة لها كان تأكيدًا على قوة الفن في تعزيز الأمل والتغلب على الصعاب.

عكست هذه اللفتة الملكية التزام الأميرة بدعم الأفراد الملهمين الذين يواجهون تحديات كبرى، مما أعطى قصة ليز بُعدًا إنسانيًا أكبر.

إرث ليز: مصدر إلهام عالمي

لم يكن لقاء ليز بأميرة ويلز سوى واحدة من سلسلة تجارب ملهمة حققتها في حياتها القصيرة:

- عملت مع المصور العالمي رانكين في جلسة تصوير أزياء، حيث تعلمت عن كثب من أحد أعلام التصوير الفوتوغرافي.

- شاركت في تغطية السجادة الحمراء لـ العرض الأول لفيلم "Venom: The Last Dance"، حيث التقطت صورًا للمشاهير.

- عملت على توثيق لحظات استثنائية في حفل العرض الملكي المتنوع قبل أيام من رحيلها.

لكن صورة العناق مع الأميرة تظل واحدة من أكثر لحظاتها تأثيرًا، حيث أصبحت رمزًا للإرادة والإبداع رغم الظروف القاسية.



"لقد حلَّقَتْ عالياً حتى النهاية"

أُبلغت هاتون في كانون الثاني (يناير) أن أمامها ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات لتعيشها، بعد تشخيص إصابتها بورم الخلايا الصغيرة المستديرة المتمددة. وقد أنهت العلاج الكيميائي الشهر الماضي. قالت والدتها: "لم تكن مصورة فوتوغرافية استثنائية فحسب، بل كانت أفضل إنسانة وأروع ابنة وأخت كبيرة يمكن أن نتمناها. لم يناضل أحد من أجل الحياة أكثر منها".

وأضافت والدتها: "غياب ليز يُحدث فجوة كبيرة في حياتنا، ولست متأكدة كيف سنتمكن من ملئها أبدًا. نشعر بالامتنان الشديد لكل واحد منكم، سواء عرضتم المساعدة، أو أعجبتم بمنشوراتكم، أو شاركتموها - لقد ضمنتم أن يكون الشهران الأخيران لليز هما الأفضل لها. لقد حلّقت عالياً حتى النهاية".



ليز هاتون مع والدتها فيكي روبينا وزوج والدتها آرون وشقيقها ماثيو قبل أسبوع من وفاتها



مبادرة للتغيير: دعوة لدعم أبحاث السرطان

بناءً على دعمها الملكي السابق، من المتوقع أن تساهم قصة ليز، المدعومة بلحظة لقاءها مع أميرة ويلز، في زيادة الوعي بـ"ورم الخلايا الصغيرة المستديرة المتمددة"، وهو مرض نادر لم يحقق العلم فيه تقدمًا كافيًا بعد.

دعت عائلة ليز إلى جمع التبرعات لأبحاث السرطان، بهدف تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة. وقالت والدتها في منشور مؤثر: "في عام 2024، معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لا يكفي ببساطة. معًا يمكننا تغيير ذلك".