إيلاف من لندن: حصد فيلم "انصراف" للمخرجة السعودية جواهر العامري جائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين، حيث عرض لأول مرة في العالم العربي في مسابقة الأفلام القصيرة.

هذا الإنجاز ليس الأول للفيلم؛ فقد سبق أن عُرض عالميًا في مهرجان هوليوود للأفلام القصيرة، حيث نال جائزتي أفضل مخرجة وأفضل ممثلة. البطلة رجاء الحاج، التي لعبت دور "الجادل"، جسدت المشاعر المعقدة لشابة تجد نفسها مجبرة على مواجهة حزنها بطرق غير متوقعة.



قصة مستوحاة من الواقع

في حديثها مع "الشرق"، كشفت العامري أن فكرة "انصراف" جاءت من أحداث حقيقية عاشتها وشاهدتها قبل سنوات، وقالت: "القصة ليست من نسيج الخيال. قابلت فتيات مررن بتجارب مشابهة، فكان الفيلم وسيلة للتعبير عن هؤلاء".

تدور أحداث الفيلم حول فتاة مراهقة تواجه وفاة صديقتها المقربة خلال الإجازة، لكنها تكتم مشاعر الحزن حتى تجد نفسها مضطرة للمشاركة في نشاط مدرسي يتضمن أغنية كانت ستغنيها مع صديقتها الراحلة. الحادثة تقودها إلى انفجار عاطفي يعبر عن الألم الذي كتمته طويلاً.

كواليس التصوير

أوضحت العامري أن تصوير الفيلم لم يكن معقدًا لأن معظم المشاهد صُوّرت في موقع واحد. هذا القرار كان له مزايا وعيوب، كما شرحت: "المكان الواحد يجعل التصوير أسهل لعدم وجود تنقلات، لكنه يتطلب مجهودًا كبيرًا لجعل المشاهد جذابة ومتنوعة بصريًا".

رحلة تمويل استغرقت سنوات

عانت المخرجة لإيجاد تمويل مناسب للعمل. استمرت محاولاتها منذ 2016 حتى تمكنت من تأمين الدعم الكامل عام 2022، وهو ما وصفته بأنه تجربة تعليمية أفادتها في مشروعاتها المستقبلية.

اختيار الممثلين: مزيج بين الموهبة والخبرة

عملت العامري مع "كاستينج دايركتور" سعودي لاختيار طاقم التمثيل، مشيرة إلى أن فريق الفيلم ضم ممثلين محترفين وآخرين يخوضون تجربتهم الأولى. البطلة رجاء الحاج، على سبيل المثال، اختيرت بالصدفة. تقول العامري: "رجاء صديقتي، لكن عندما طرحت عليها أسئلة لمعرفة مدى تعمقها في المشاعر، اكتشفت قدرتها على تجسيد دور الجادل بصدق".

السينما السعودية: منطلق للتنوع

أكدت العامري على أهمية النهضة السينمائية التي تشهدها السعودية ودورها في توفير فرص دعم لصناع الأفلام، قائلة: "هذا الدعم يتيح تقديم أعمال تتناول قضايا متنوعة تعكس شرائح المجتمع السعودي".

أشارت أيضًا إلى أن هدفها الفني هو عرض قصص تعبر عن المجتمع السعودي بكل تنوعه، بعيدًا عن التركيز على قضايا فردية، مضيفة: "أريد أن يرى كل شخص في السعودية نفسه في أفلامي".

مشاركاتها السابقة والمستقبلية

ليست هذه المرة الأولى التي تشارك فيها العامري في مهرجان القاهرة السينمائي. فيلمها "مجالسة الكون"، وهو جزء من الفيلم الطويل "بلوغ"، كان قد عُرض ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" عام 2021. كما أنتجت فيلم "يحرقن الليل" للمخرجة سارة مسفر، الذي شارك في مهرجانات دولية وحصد جوائز عديدة، من بينها تنويه خاص في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2020.

كشفت العامري عن مشروعها الفني القادم، حيث تعمل حاليًا كمنتجة لفيلم جديد يتناول قصة إنسانية عن الأطفال، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره العام المقبل.