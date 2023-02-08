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إيلاف: تبدأ منصة شاهد بعرض الموسم الثاني من الدراما المغربية الإجتماعية الشيقة "ولاد العم" التي يبدأ عرضها على MBC5 و باقة VIP من "شاهد" في حلقات يومية مُتتابعة بداية من اليوم "الأربعاء".

تدور أحداث مسلسل "ولاد العم" حول الأخوين صالح وطاهر اللذان يتقاسمان نفس المبادئ لكنهما يجدان أنفسهما أمام مفترق طرق عندما يضع القدر بين أيديهما صندوقين، احدهما مليء بالمال والآخر بالمخدرات، وهما وسط قارب صيد في أعالي البحار، فيختلفان حول الكنز، صالح يريد اعادته للشرطة، بينما طاهر يراه رزقا من الله و فرصة لحياة افضل.. يفرق المال الاخوة، فيمشي كل في طريقه، صالح يبتعد عن اخيه، بينما طاهر يستثمر المال، وتتباعد حياة كل منهما إلى أن يلتقي أبناؤهما ويتغير مصير كل منهما.

مُسلسل "ولاد العم" يُشارك في بطولته عزيز داداس، فاطمة خير، ربيع القاطي، مجدولين الإدريسي، سعيد آيت باجا، عبد الله ديدان، نعيمة بوحمالة، غيثة بنحيون، منصور أعموم، غيثة برادة، زينب العلامي، خولة احجاوج، لمياء خربوش، وآخرين..، ومن تأليف فاتن اليوسفي، وإخراج علاء أكعبون.