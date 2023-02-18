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إيلاف: أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية قائمة برامجها لموسم رمضان 2023 خلال فعالية رفيعة المستوى أقيمت في مدينة دبي بحضور نخبة من مسؤولي الهيئة بمن فيهم الرئيس التنفيذي محمد فهد الحارثي، والمدير التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق بندر الحسن، والمشرف على إدارة المحتوى إبراهيم الفرحان، والرئيس التنفيذي لـSMC خالد الخضير.

عبر الرئيس التنفيذي لـSMC خالد الخضير بقوله : "نعيش اليوم لحظة مهمة في مسار الشراكة مع ’هيئة الإذاعة والتلفزيون، ونحرص على تقديم كامل الدعم لهم؛ بهدف تحقيق مستوى المشاهدة المطلوب لجميع العروض التي سيتم بثها خلال شهر رمضان المبارك".

حيث شملت البرامج كافة المجالات الترفيهية، ليتسنى للمشاهدين متابعة عروض الكوميديا والطهي والتعليم وبرامج المسابقات. كما يُقدّم هذه العروض نخبة من المذيعين والممثلين والممثلات من أنحاء المنطقة.

والتزاماً منها بتقديم تجارب ترفيهية مميزة، سيتم بث عروض الهيئة على المنصات الرقمية ومنصة "تويتش" بالإضافة إلى قناة "SBC" والتلفزيون السعودي (STV1). حيث تشمل أبرز البرامج الجديدة، منها الموسم الثاني للمسلسل الكوميدي "نتفلوركس". كما سيتم بث مسلسل "قرة عينك" من بطولة الممثلتين البارزتين حياة الفهد وريم عبدالله ، وأمنية عمل اجتماعي إنساني يقدمه الفنان/ فايز المالكي.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد فهد الحارثي بقوله: "يسرنا الإعلان عن قائمة البرامج الجديدة لموسم رمضان 2023، والتي تجسد سعينا المستمر للابتكار وتقديم قصص مميزة لجمهورنا المتنامي. ونفخر بالثقة والمصداقية الكبيرتين اللتين تتمتع بهما علامتنا التجارية، حيث تصل العروض المميزة التي نقدمها حالياً إلى شريحة أوسع من المشاهدين وبشكل أكبر من أي وقت مضى".

