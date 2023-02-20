قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



Getty Images كاتبة السيناريو الاسكتلندية ليزلي باترسون تتسلم جائزة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم "كل شيء هادئ على الضفة الغربية"

هيمن الفيلم الملحمي "كل شيء هادئ على الضفة الغربية" الذي تدور أحداثه في الحرب العالمية الأولى على جوائز البافتا، حيث فاز بسبع جوائز، من بينها أفضل فيلم.

كما حاز على جائزة أفضل سيناريو مقتبس وأفضل فيلم ليس باللغة الإنجليزية وأفضل مخرج لإدوارد بيرغر.

وتعني الجوائز السبع التي فاز بها الفيلم أنه أنها حطم الرقم القياسي في جوائز البافتا لأكبر عدد من الجوائز التي حصل عليها فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية.

"أوسكار" الفرنسية تحظر المرشحين المتهمين بالعنف الجنسي

لماذا أنتج النازيون فيلما عن حادث تايتانيك؟

بريطانية تحافظ على ترشيحها لأوسكار أفضل ممثلة رغم "القلق"

وكان فيلم "نائحات إنيشيرن" من بين الفائزين الكبار الآخرين، حيث فائز بجائزة أفضل فيلم بريطاني رائع وجائزتين في التمثيل.

الفائزون الكبار

7 - "كل شيء هادئ على الضفة الغربية"

4 - "نائحات إنيشيرن"

4 - إلفيس

Getty Images كاتبة السيناريو الاسكتلندية ليزلي باترسون تتسلم جائزة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم "كل شيء هادئ على الضفة الغربية"

Getty Images

وفيلم "كل شيء هادئ على الضفة الغربية" مقتبس عن رواية إريش ماريا ريمارك بنفس العنوان، التي صدرت عام 1928. وفي كلمته بعد الفوز بجائزة قبوله أفضل أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، قال بيرغر إن صانعي الفيلم "ترعرعوا وعلى عاتقهم مسؤولية رواية القصة" وأنهم يشعرون بالفخر لأن الجمهور "قبله بحب غامر".

كما أشاد برغر بأولئك الذين يقاتلون في أوكرانيا وأخبر الجمهور أيضًا أنه تمكن من التغلب على "شكوكه" بفضل ابنته ماتيلدا ، التي شجعته على تصوير الكتاب الذي كانت تقرأه في المدرسة.

وفاز النجمان الأيرلنديان كيري كوندون وباري كيون بجائزة أفضل ممثلة وممثل مساعد، وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم بريطاني، على الرغم من أن أحداثه تدور في أيرلندا.

Getty Images

وبعد فوزه بهذه الجائزة، قال المخرج مارتن ماكدونا في البداية مازحا: "جائزة أفضل ماذا؟" لكنه أوضح بعد ذلك أن الفيلم مؤهل لفئة أفضل فيلم بريطاني لحصوله على تمويل من القناة الرابعة.

كما حصل ماكدونا على جائزة أفضل سيناريو غير مقتبس. وفي كلمته بعد الفوز بالجائزة قال "صنع مثل هذا الفيلم الحزين لم يكن يجب أن يكون ممتعًا إلى هذا الحد، لكنه كان كذلك بسبب [فريق التمثيل]".

وأهدى كيون، المولود في دبلن، والذي قضى سنوات من عمره في دور الرعاية الاجتماعية عندما كان طفلا، جائزة أفضل ممثل مساعد "للأطفال من المنطقة التي أتيت منها والذين يحلمون بأن يكونوا شيئًا ما".

Getty Images

وفي كلمتها بعد الفوز بالجائزة، قالت كوندون لماكدونا "شكرًا لك على كل الأدوار التي قدمتها لي طوال مسيرتي. إنها تجعلني أشعر بالفخر لكوني امرأة إيرلندية."

وكان فيلم "إلفيس"، الذي تدور أحداثه عن حياة إلفيس بريسلي، للمخرج باز لورمان، من الأفلام التي فازت بالعديد من الجوائز، حيث فاز بأربع جوائز، وهي أفضل تمثيل وتصميم أزياء ومكياج وشعر وأفضل ممثل رئيسي.

وقال أوستن بتلر، الذي لعب دور إلفيس بريسلي في الفيلم، "هذا أمر غير عادي حقًا. بالنسبة لزملائي المرشحين ، أشعر بالرهبة لأني بينكم".

Getty Images باري كيون

وأضاف: "أريد أن أشكر عائلة بريسلي. لا أستطيع أن أشكركم بما يكفي على حبكم. أتمنى أن تكونوا فخورين بالفيم".

وتوفيت ابنة إلفيس ، ليزا ماري بريلي ، الشهر الماضي، بعد فترة وجيزة من فوز الفيلم في جوائز غولدن غلوب.