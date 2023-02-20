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إيلاف: بعد النجاح الذي حققه في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال مميزة شارك في بطولتها مع عدد من النجوم البارزين، يجسد نور النبوي أول بطولة سينمائية له من خلال فيلم الحرّيفة، إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج TVision.

وتدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي اضطرته الظروف لأن يصبح فرداً منها. ويشارك نور النبوي في بطولة الفيلم نجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، ونور إيهاب، أحمد غزي، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.

يأتي هذا بعد النجاح الملفت الذي حققه نور النبوي في الدراما التلفزيونية، أحدثها المسلسل الاجتماعي "راجعين يا هوى" الذي حقق نجاحاً كبيراً في موسم رمضان الأخير 2022، قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وبطولة النجم خالد النبوي، نور اللبنانية، سلمى أبو ضيف، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

و خارج الموسم الرمضاني، استطاع نور النبوي أن يخلق صدىً كبيراً عند الجمهور بتجسيده لشخصية الشاب المراهق سيد ابن عم أحمد (محمود حميدة) سائق الأوتوبيس في هيئة النقل العام من خلال مسلسل نقل عام الذي يُعرض على منصة Watch It، وهي شخصية تمثل قطاعاً كبيراً من الشباب وتلقى عنها نور ردود فعل قوية على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصدر المسلسل ترند تويتر مع بداية عرضه، وهو من إخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري، وشارك في بطولته سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، ميريهان حسين، أحمد بدير.

أحدث أعمال نور النبوي فيلم خمس جولات الذي انتهى من تصويره مؤخراً ومن المنتظر عرضه قريباً في دور العرض السينمائية، إخراج مازن أشرف وتأليف محمد عبد المعطى، ويشارك نور في بطولته مع آدم الشرقاوى، داليا شوقى، ماجد المصرى، ومطرب الراب آر سينك. ومؤخراً تُوجت النجاحات التي حققها نور بفوزه بجائزة أفضل ممثل شاب بـ مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثالثة عشر.

ويشارك نور في السباق الرمضاني القادم من خلال مسلسل الأجهر أمام النجم عمرو سعد، والذي يشارك في بطولته أيضاً أحمد مجدي، ناهد السباعي، درة، سيد رجب وسارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي وتأليف ورشة ملوك.

نور النبوي ممثل مصري شاب، درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج Northridge بالولايات المتحدة الأميريكية. بدأ التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، ليشهد بعدها مشواره الفني بداية قوية من خلال مسلسل الاختيار 2، حيث خطف قلوب المشاهدين من خلال تجسيده لدور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي استُشهد في عمل إرهابي بعد عام من تخرجه.