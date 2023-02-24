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إيلاف: تشارك الفنانة المصرية هدى المفتي في الموسم الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل "الصندوق" المُقرر عرضه على منصة شاهد، وقناة MBC مصر، ويشاركها البطولة كل من أحمد داش، وعلي قاسم.

المسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم، ويتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول مجموعة جرائم يتم الكشف عنها داخل صندوق غامض.

جاءت انطلاقة هدى المفتي من خلال الموسم الرمضاني 2017، بتجسيدها لشخصية "نادين" في مسلسل ،هذا المساء"من إخراج تامر محسن، ومنذ ذلك الحين وهي تقدم العديد من الأدوار المتميزة في السينما والتلفزيون.

بعد هذا شاركت هدى المفتي في العديد من الأعمال التلفزيونية المهمة، منها مسلسل "سوتس بالعربي" الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2022، وهو بطولة أسر ياسين وأحمد داود. وفي الموسم الرمضاني 2020، شاركت في مسلسل "فلانتينو" بطولة النجم عادل إمام، كما شاركت في العديد من الأعمال المهمة الأخرى منها مسلسل "كأنه إمبارح" وهو إخراج حاتم علي، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" مع النجمة يسرا، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "تحقيق" لمنصة Watch It، ومسلسل "ما وراء الطبيعة" من إخراج عمرو سلامة وهو أول مسلسل مصري من أعمال نتفليكس الأصلية.

وعلى صعيد السينما، شاركت هدى المفتي مؤخراً في بطولة عدد من الأعمال السينمائية المهمة، ففي موسم عيد الأضحى 2022 شاركت بفيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز ومن إخراج مروان حامد، وهو أعلى فيلم في تاريخ شباك التذاكر المصري، إضافة لبطولة فيلمي "عمهم" مع النجم محمد إمام، و"بحبك" مع النجم تامر حسني، وقبلهما في 2021 شاركت في بطولة فيلمي "ديدو" مع كريم فهمي، و"فرق خبرة" من تأليف وإخراج شريف نجيب وبطولة محمد الشرنوبي.

ومع نشاطها الفني المكثف، حرصت أهم المجلات في العالم العربي على أن تتواجد هدى المفتي على صفحاتها، مثل Vogue Arabia ،Identity وElle Arabia، التي ظهرت على غلافها مؤخراً، حيث ارتدت ملابسها من دار الأزياء الفاخرة Gucci.