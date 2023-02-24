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إيلاف: أعلنت الفنانة ماريتا الحلاني خطوبتها رسميا على الشاب كميل أبي خليل، الذي يشغل منصب مدير الإنتاج في شركة “انغامي”.

وشاركت الفنانة اللبنانية فرحتها مع متابعيها عبر حسابها على الانستغرام من خلال صورة جمعتها بخطيبها وهو راكع على ركبتيه يطلب يدها على أحد الجسور في باريس، وفي صورة ثانية بدت ماريتا في غاية السعادة وفي يدها باقة كبيرة من الزهور.

وأرفقت الصور بتعليق بسيط كتبت فيه: “قلت نعم لحب حياتي”.

كما نشرت فيديو يوثق اللحظة الرومانسية

وكان الأمر بمثابة مفاجأة لجمهور ابنة عاصي الحلاني، خاصة وأنها أكدت في لقاء سابق أنها ترفض الارتباط حالياً.