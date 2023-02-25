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إيلاف: يجسد الفنان السعودي حكيم جمعة شخصية معن في الحكاية السعودية ضمن أحداث مسلسل دكة العبيد الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، في بداية القرن العشرين، حول خمس حكايات إنسانية تحدث بالتوازي لشخصيات تنتمي إلى مناطق جغرافية متباعدة، قبل أن تلتقي مصائر، إذ تجمعهم مأساة الوقوع أسرى العبودية في زمن راجت فيه تجارة الرقيق.

والمسلسل من إخراج الأسعد الوسلاتي، وتأليف هبة مشاري حمادة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم حول العالم، من بينهم فايز بن جريس، العنود سعود، هاشم نجدي، نواف الظفيري، حنين تركستاني، نزار السليماني، سعيد القحطاني، أبيكشا بوروال، سانتشي راي، آيشواريا شانكير، والهندي كاناك غارغ، والبريطاني شانون جاسكين، والاسترالي لورين إليس توماس، والكندي كريستوفر جوردون وأفانت سترانجل، واللبناني ناتاشا شوفاني.

أحدث أعمال حكيم جمعة فيلم "كينج الحلبة" الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية، إخراج محمد سعيد حارب، وشارك حكيم في بطولته مع ياسين غزاوي، فيصل الكردي، سلمى أبو ضيف، محمد لطفي وشادي ألفونس. وسبقه المسلسل الأمريكي "LAST LIGHT" الذي بدأ عرضه مؤخراً على منصتي شاهد وPeacock.

حكيم جمعة ممثل وكاتب وصانع أفلام سعودي، بدأ حياته المهنية في مجال الطب ولكن شغفه بالفن جعله يترك الطب ويتابع حلمه في صناعة الأفلام والتمثيل، ليصبح واحداً من رواد صناعة السينما بالسعودية. من أشهر أعماله فيلم الرعب "مداين" الذي جسد حكيم بطولته وقام بكتابته وإنتاجه أيضاً، وشارك الفيلم في 11 مهرجان دولي وحصد 9 جوائز. والفيلم القصير "لا تروح بعيد" الذي قام حكيم ببطولته وعُرض في ركن مهرجان كان للفيلم القصير (2018).

كما شارك في بطولة العديد من الأعمال التلفزيونية، من بينها "رشاش"، "اختطاف" و"منهو ولدنا؟".

وعلى مستوى الإخراج، شارك حكيم جمعة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الافتتاحية في ديسمبر 2021، من خلال فيلمه الروائي الطويل "كيان"، حيث شهد عرضه العالمي الأول بالمهرجان، ليشارك بعدها في مهرجان أفلام السعودية وتفوز فيه بطلة الفيلم سمر شِشة بجائزة النخلة الذهبية كأفضل ممثلة، كما حصد الفيلم جائزة النخلة الذهبية لأفضل تصميم صوت بالمهرجان، والفيلم إنتاج مشترك بين فيلم كلينك وإم بي سي ستوديوز.

