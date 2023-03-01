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يارا حرب من بيروت: في حوار صريح وعفوي لإيلاف مع الفنان ناجي الأسطا أفصح عن شعوره بأنه سيصبح أبا للمرة الثالثة ولكن للمرة الأولى لفتاة! معلناً أنه سيطلق عليها إسم ماريا، ومنوهاً أنه كان يتمنى أن يرزق بفتاة منذ أن كانت زوجته حاملاً بالطفل الأول.

وتحدث عن تجربة الأبوة وعما غيرت فيه مؤكداً أن كان لها الفضل الأكبر بما هو عليه اليوم!

وصرح ناجي أنه فكر في موضوع الهجرة عدة مرات من أجل أولاده، لكنه عدل عن الموضوع.

وبعيداً عن الأبوة أخبرنا ناجي عن الأغنية الجديدة التي يحضرها مع الشاعر منير بو عساف والملحن هشام بولس، والموزع داني حلو و تحمل عنوان "تحياتي" وفيها رسائل بكافة الإتجاهات تمس بكل شخص! كما صرح عن أعمال أخرى يحضرها منها أغنية عراقية للمرة الأولى بتجربة جديدة عليه.

وأفصح لنا عن حلمه الكبير، وختم الحوار برسالة من القلب للبنانيين ولكل مشاهدي إيلاف.

