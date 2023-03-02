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إيلاف: تشارك الفنانة المصرية نيللي كريم بمسلسل يحمل عنوان "عملة نادرة" في السباق الدرامي لموسم رمضان 2023.

وتجسد الفنانة المصرية شخصية "نادرة"، وهي امرأة صعيدية يتوفى زوجها، وتواجه صراعاً شرساً مع عائلته للدفاع عن ميراثها المحرومة منه بسبب الطمع.

وظهرت كريم بالزي الصعيدي في الملصق الدعائي للمسلسل في تجربة مختلفة بالنسبة لها حيث تتجه للدراما الصعيدية للمرة الأولى.

ومسلسل «عملة نادرة» دراما صعيدية من تأليف الكاتب والسيناريست مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل، ومن بطولة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع السيناريست مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما مسلسل "لأعلى سعر"، ضمن مسلسلات رمضان 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذي يتعاون مع مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل «فاتن أمل حربي» و«لأعلى سعر».

يذكر أن هشام عاشور زوج نيللي كريم يشارك في العمل الى جانبها، بدور نجل الفنان كمال أبو رية، ويقع خلال الأحداث في حب ابنة الفنان جمال سليمان ولكن يكون هذا الحب مستحيلاً بسبب العداء بين العائلتين.