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إيلاف: تستمر الممثلة المصرية روبي بالترويج لمسلسها المنتظر عرضه ضمن الموسم الرمضاني ويحمل عنوان "حضرة العمدة" من خلال نشر الملصقات الإعلانية للعمل، وعلقت قائلة: “ان شاء الله هتشوفوا مسلسل حضرة العمدة في رمضان ٢٠٢٣ وكل سنة وانتوا طيبين”.

ومن جهتها طرحت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي للعمل الذي نشره عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك، صراعاً بين روبي والفنان أحمد رزق، إذ تقول روبي: "هي العمودية دي حاجة مهمة، أنا صفية الفارس"، ليرد عيها أحمد رزق: "الكل لازم يعرف أن احنا اللي بنوزع الأدوار وأن احنا اللي بنوزع الورق".



يذكر أن العمل تشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر. وهو من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ويتولى إخراجه عادل أديب.