Courtesy Netflix المصارعة جانغ إيون-سيل وفريقها يجرون سفينة خشبية ضمن تحديات برنامج 100 Physical

"حاولوا مرة أخرى" - هكذا تصرخ المصارعة جانغ إيون-سيل مخاطبة أعضاء فريقها المصابين بالإحباط.

يتعين على الفريق دفع سفينة خشبية تزن 1500 كيلوغرام عبر الرمال أعلى رصيف منحدر، لكن السفينة تأبى أن تبارح مكانها. تدرك جانغ أن فريقها هو الأضعف من الناحية النظرية.

ثم تبدأ السفينة، على وقع صيحاتها التحفيزية، في التحرك تدريجيا. وخلال الدقائق الثماني التالية، يتمكن فريقها بشق الأنفس من دفعها إلى أعلى الرصيف لإنهاء المهمة. يتساقط المتسابقون المذهولون على الأرض، وقد غمر العرق أجسامهم الرياضية وعضلاتهم المفتولة.

كان ذلك هو المشهد المفضل لدي من أحدث برامج نتفليكس التي حققت نجاحا كبيرا، برنامج ''Physical 100'' (فيزيكال 100). اشترك في البرنامج 100 من خيرة الرياضيين في كوريا الجنوبية، من كافة الخلفيات، للتنافس على لقب أفضل جسم رياضي. يشمل المتنافسون رياضيين أوليمبيين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي مختصين في اللياقة البدنية، ورجل إطفاء وحارس سجن. من الأشياء المتميزة في البرنامج هو أن الرجال والنساء يتنافسون مع بعضهم بعضا.

البرنامج هو نسخة واقعية من مسلسل لعبة الحبار (Squid Game) - مع اختلاف واحد - وأعتذر إذا كنت سأفسد عليكم متعة المفاجئة - هو أنه لا يلقى أي من المشاركين مصرعه. غير أن بعض المتنافسين تعرضوا لكسور في الضلوع خلال التصوير.

تصدر Physical 100 قوائم نتفليكس، حيث أصبح برنامجها الأكثر مشاهدة ضمن فئة البرامج الناطقة بلغة غير الإنجليزية. كما أنه أول برنامج تلفزيون واقع يحتل تلك المرتبة على الإطلاق، وهو حاليا في المرتبة الثالثة من حيث أكثر برامج نتفليكس شعبية في المملكة المتحدة.

نظرا لهيمنة أغاني البوب الكورية "كي-بوب" والدراما الكورية "كي-دراما"، قد يبدو هذا النجاح متوقعا. لكنه ليس كذلك في الحقيقة. فبرامج تلفزيون الواقع، أو المنوعات كما يطلق عليها في كوريا، لها شعبية كبيرة منذ عشرات السنين، لكن لم يسبق لها أن أحرزت نجاحا كبيرا مثل هذا في الخارج.

وبعد أن باغتتها شعبية البرنامج، سارعت نتفليكس بجمع 50 من المتسابقين لمقابلة المعجبين على ضفاف النهر في مدينة سول في وقت سابق من الشهر الحالي.

تقول جو جين-هيونغ، تاجرة السيارات البالغة من العمر 41 عاما التي تمكنت من أن تصبح واحدة من المتسابقين الخمسة في المركز النهائي من خلال حمل حجر ضخم يزن 50 كيلوغراما على كتفيها لأكثر من ساعتين: "كنت أعلم أنه سيحظى بشعبية، ولكن ليس إلى هذا الحد".

وتعترف بأنه "كان أحد أصعب الأشياء التي قمت بها في حياتي..فقدت الإحساس في جسدي، ورأيت حياتي وكأنها شريط فيديو يعرض أمام عيني. شعرت أنني لا يمكن أن أتوقف، لا يمكن أن أخسر".

Getty Images التقى متسابقو برنامج Physical100 بمعجبيهم الأسبوع الماضي في سول

فرصة التنافس ضد أشخاص مثل جو هي التي أقنعت المصارعة جانغ إيون-سيل بالمشاركة. تقول جانغ: "تنافس الرجال مع النساء شيء مبتكر".

وفي ذلك اليوم الذي التقى فيه المتنافسون بالمعجبين، قام هؤلاء النجوم بإمتاع الحضور بالقفزات الخلفية، كما خلعوا قمصانهم أكثر من مرة لاستعراض عضلات أذرعهم. بالتأكيد كانوا يعرفون جمهورهم جيدا.

تقول هاري البالغة من العمر 25 عاما: "أشاهد البرنامج لأن هناك الكثير من الأشخاص الجذابين". تضيف صديقتها دا-هيون وهي تضحك: "وأنا أيضا، هذا هو السبب الأساسي". لكن بغض النظر عن الجاذبية، تشعر الصديقتان بالإثارة للنجاح الدولي الذي حققه البرنامج.

"الجميع يعرفون كوريا الآن، وهذا شيء رائع. الأمر لم يعد يتعلق بكي-بوب فحسب، فالبرنامج يبرز جانبا آخر من بلادنا".

وقد سحرت روح الألفة والمودة السائدة بين المتسابقين المشاهدين خارج كوريا. في مرحلة ما، كان المتسابقان اللذان وصلا إلى الدور الختامي يشجع كلاهما الآخر على استكمال مهمة شاقة تتمثل في شد حبل لا يبدو أن له نهاية.

تقول جو: "أظن أن معجبينا الأجانب وجدوا أن مثل تلك اللحظات كانت جميلة..إنها العادات الكورية".

لطالما كانت برامج الترفيه من العروض التي يحرص المشاهدون الكوريون على مشاهدتها في منازلهم، إذ أنها تجعل الأطفال والآباء، بل والأجداد أيضا، يجتمعون حول شاشات التلفاز. وتتنافس الشبكات بضراوة لإنتاج البرامج الأكثر تفردا وإمتاعا، وتأتي بأفكار جديدة طوال الوقت.

ويشمل هذا النوع الفريد برامج الألعاب ومسابقات المواهب وبرامج تلفزيون الواقع التي تصور الحياة اليومية للناس. إنها نوعية خفيفة من البرامج، يشارك فيها بعض المشاهير أحيانا، وعادة ما يكون هناك طاقم من الضيوف الذين يتحلون بالفطنة والآراء الشجاعة. على سبيل المثال، خلال برنامج "My Little Old Boy" (ابني الكبير الصغير)، تقوم بعض الأمهات الشهيرات بالتعليق على سلوكيات أبنائهن.

تلك البرامج موجهة حصرا ومباشرة إلى الجمهور الكوري، ووفقا للمنتج الحائز على جوائز هيو هانغ، عادة ما تكون تلك البرامج "كورية أكثر من اللازم" - فهناك الكثير من الكلام، ما يجعل من الصعب ترجمتها واستيعابها.

دعاني هيو إلى كواليس برنامجه الناجح "I Live Alone" (أعيش وحدي)، الذي يعرض بشكل مستمر منذ 10 أعوام. يصور البرنامج شخصا من المشاهير يعيش بمفرده. ثم يدعو البرنامج لجنة من الشخصيات المعروفة إلى الاستوديو لمشاهدة الفيلم. والتعليق عليه.

BBC دعيت بي بي سي إلى كواليس برنامج واقع كوري شهير آخر هو I Live Alone

في هذه الحلقة، يقضي الممثل لي جانغ-وو يومه في طهي طعام فيتنامي، في حين تشاهده لجنة من النجوم، بمن فيهم "كي" من فريق الكي-بوب الشهير "شيني". يخرج "لي" الكعكة التي شاهدته اللجنة وهو يصنعها بشكل غير متوقع - ليتبين أنها محشوة باللحم.

لا أستطيع أن أفهم السبب، لكن هذا التصرف كان مثيرا للضحك. لم يستطع المشاركون في البرنامج والعاملون به تمالك أنفسهم.

يقول هيو: "الناس يحبون برنامجنا لأنهم يرون أن تفاصيل الحياة اليومية للمشاهير لا تختلف كثيرا عن تفاصيل حياتهم. لا نقوم بتحضير نص أو سيناريو للبرنامج، فكل شيء طبيعي ومرتجل".

في بلد يعيش في ثلث منازله أشخاص بمفردهم، يلمس البرنامج وترا كوريا بحتا. يضيف هيو: "أظن أنه من السهل على الأجانب أن يشعروا بأن ثمة تشابها بين حياتهم وحياتنا".

ربما لن يحقق البرنامج نجاحا إذا ما ترجم، لكن الأفكار من الممكن أن تنجح، وهو ما سيعني أن الشركات الكورية ستتمكن من بيع تلك الأفكار لإعادة إنتاجها في الخارج. يشار إلى أن برنامج The Masked Singer (المغني المقنّع) الذي حظي بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة من الصادرات الكورية الجنوبية. وقد باع منتجوه حقوق إنتاجه لـ 50 دولة.

أما في حالة 100Physical، فقد قررت نتفليكس عكس الأوضاع واستثمرت في النسخة الكورية.

تدرك نتفليكس أن لديها جمهورا متعطشا لمعرفة المزيد عن كوريا وعاداتها، إذ أن مسلسلات مثل "لعبة الحبار" و"المحامية الاستثنائية وو" (Extraordinary Attorney Woo ) فتحت شهيتهم . في العام الماضي، شاهد 60 في المئة من كافة مشتركي نتفليكس أحد البرامج أو المسلسلات الكورية.

كما أن خدمات المشاهدة حسب الطلب لديها ميزة لا تستطيع القنوات التلفزيونية منافستها. فمن خلال تصوير برامج ومسلسلات كاملة قبل فترة البدء في عرضها، بإمكانها ترجمة الحلقات أو دبلجتها بلغات أخرى وإتاحتها للمشاهدين في مختلف البلدان في نفس الوقت، ما يؤدي إلى خلق أجواء من التشوق والإثارة على المستوى العالمي.

يقول يو كي-هوان، مدير المحتوى المرتجل بفرع نتفليكس الكوري إن برامج تلفزيون الواقع الكورية "بدأت بالفعل في تشكيل الموجة الكبيرة التالية للمحتوى الكوري".

كما ترقب صناعة الترفيه في كوريا الجنوبية ما يحدث بشغف وإثارة. كانت شبكات الترفيه هنا تنظر في وقت من الأوقات بعين القلق إلى منصات المشاهدة عند الطلب وتعتبرها منافسة لها. لكنها الآن تعدها شريكاء محتملا.

اشترت منصة أمازون برايم Amazon Prime الأسبوع الماضي للمرة الأولى برنامج تلفزيون واقع كوري، برنامج "مطبخ جيني" (Jinny's Kitchen) الذي يصور مجموعة من المشاهير وهم يحاولون فتح مطعم للمأكولات الشعبية الكورية في المكسيك.

مؤلف البرنامج، ناه يونغ-سوك، هو واحد من أشهر المنتجين التلفزيونيين في كوريا الجنوبية ويعمل مع شركة الإنتاج العملاقة CJ ENM. يقول ناه إنه لم يكن يظن أن البرنامج سيكون له مشاهدون من خارج كوريا. فقد كان هدفه من وراء "مطبخ جيني" هو تقديم برنامج ترفيهي إلى أقصى درجة للمشاهدين الكوريين.

لكن 100Physial غير طريقة تفكيره، فأصبح بين عشية وضحاها يرى أن ثمة فرصا ينبغي اغتنامها. ويعتقد أن السر وراء اجتذاب مشاهدين أجانب هو استخدام شخصيات شهيرة. يشارك في برنامج "مطبخ جيني" المغني "في" (V) من فريق الكي-بوب الشهير بي.تي.إس.

يضيف ناه مازحا: "في الحقيقة، أنا الآن أريد أن يحب المشاهدون الأجانب برنامجي. وإذا لم يجدوه ممتعا، سوف أفكر إذن في تغيير تركيبته. ربما سأضطر إلى جعله برنامجا يدور حول فكرة البقاء للأقوى".

تسعى صناعة برامج تلفزيون الواقع الكورية إلى تحقيق نجاح عالمي. وفي شركة CJ ENM يوجد حاليا 200 منتج يقدحون زناد فكرهم يوميا لكي يتوصلوا إلى أفكار جديدة. وإذا ما اشترت منصات المشاهدة عند الطلب تلك الأفكار، فإن ذلك سيعني المزيد من الأرباح، وهو ما سيترجَم بدوره إلى برامج أضخم وأفضل. على الأقل، هذا هو ما تعد به الشركة.

يقول ناه: "للمرة الأولى، نرى أن ذلك أمر ممكن، من الممكن أن تستمتع الجماهير الأجنبية ببرامج تلفزيون الواقع الكورية".