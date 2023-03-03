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إيلاف: أكد رئيس لجنة بوليا السينمائية أن توم كروز استقل طائرة مروحية أميركية نهاية الأسبوع الماضي لتصوير مشاهد من فيلمه القادم "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two" قبالة الساحل الشرقي لإيطاليا.

طار نجم "توب غان: مافريك" إلى ميناء باري على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد يوم السبت ، حيث أمضى الليلة في فندق خمس نجوم قبل أن يتجه إلى المجموعة العائمة في اليوم التالي ، قال أنطونيو بارينتي ، الخميس.

أخبر بارينتي مجلة Variety أن السفينة كانت متجهة شمالًا نحو كرواتيا أثناء التصوير ، ومن المتوقع أن يغادر كروز من باري في نهاية الأسبوع.

سيكون "Dead Reckoning Part Two"هو الفيلم الثامن من سلسلة "مهمة مستحيلة" لـكروز.

لعب الرجل البالغ من العمر 60 عامًا دور الجاسوس إيثان هانت منذ ما يقرب من 30 عامًا في فيلم "Mission: Impossible" عام 1996.

"نحن فخورون بأن منطقة بوليا قد تم اختيارها كقاعدة عملياتية لهذا التصوير المعقد إلى حد ما ، قال بارنتي للمجلة.

يُظهر المقطع الدعائي لفيلم "Mission Impossible: Dead Reckoning: Part One" ، المقرر إصداره في يوليو ، كروز يقود سيارته عبر مدن أوروبية ويمتطي حصانًا في الصحراء كما قال له رئيسه (هنري تشيرني) الذي يرتدي ربطة عنق ، " لقد ولت أيامك في القتال من أجل ما يسمى بـ "الخير الأكبر" "بينما يهز كروز رأسه تعبيراً عن الرفض."

من المتوقع أن يكون "Dead Reckoning: Part Two" تكملة مباشرة لـ "الجزء الأول" ومن المقرر أن يتم عرضه لأول مرة في يونيو 2024.

الفيلم من إخراج كريستوفر ماكوارى وسيلعب دور البطولة أيضًا نيك أوفرمان وريبيكا فيرجسون وفانيسا كيربي وهايلي أتويل.

كما صور "الجزء الأول" مشاهد في إيطاليا ، بما في ذلك البندقية وروما ، بحسب فاريتي.