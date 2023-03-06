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إيلاف: ثلاثة وجوه ظهرت بها غادة عبدالرازق في الملصق الإعلاني لمسلسل "تلت التلاتة" الرسمي المقرر طرحه في موسم دراما رمضان 2023، الذي نشرته عبر حسابها على الإنستغرام وعلقت عليه قائلة: "تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣ باذن الله".

مسلسل "تلت الثلاتة" مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح ويشارك في بطولته أحمد مجدي، مي سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبير من الفنانين، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

يذكر أن آخر مسلسلات غادة عبد الرازق كان "لحم غزال" وعرض في رمضان 2021.

على صعيد آخر تنتظر الممثلة المصرية طرح فيلمها الجديد "جوازة بالعافية" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة كل من أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، محمود حافظ وآخرين، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج شريف إسماعيل.