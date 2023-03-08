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إيلاف: يشهد الفيلم الروائي جحر الفئران للمخرج محمد السمان عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي يُقام في الفترة من 5 إلى 10 مارس. وينافس الفيلم في مسابقة الفيلم المصري الطويل، ويُقام العرض يوم الخميس 9 مارس الساعة 6 مساءً في سينما توليب.

جحر الفئران يحكي قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل، والفيلم من بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وكمال الإسناوي وحنان حلمي، وتأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022، ومدير تصوير محمود النمر، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.

محمد السمان مؤلف ومخرج مصري، وعضو نقابة المهن السينمائية عن شعبة إخراج، صنع العديد من الأفلام الروائية التي حاز بعضها على جوائز في مهرجانات مختلفة، ومنها بيت الرماية وحدث بالفعل وظل نور. عمل أيضًا كمونتير في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية. صدرت روايته الأولى عريس الغفلة عام 2019، ثم رواية ريموندا عام 2021.



