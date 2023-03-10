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إيلاف من الرياض: قدّم مجموعة من الفنانين المصريين على مسرح أبوبكر سالم في الرياض حفلة بعنوان "ليلة ذكريات هاني شنودة" التي نظمتها شركة "بنش مارك"، بحضور تشريفي من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

شملت الوصلات الغنائية الإبداعات الموسيقية التي عُزِفت ولحنت من الموسيقار هاني شنودة وشهد الحفل حضور عدد من الأسماء البارزة في مجال الموسيقى التصويرية والعديد من نجوم الشاشة التلفزيونية الذين حضروا الحفل الذي جاء احتفاءً بالتاريخ الموسيقي الكبير للموسيقار هاني شنودة.

أطلّت الفنانة "أنغام" كمقدمة للحفل واستفتحت الليلة بجولة بين الأعمال الفنية التلفزيونية التي لحّنها هاني شنودة، وأعاد صياغتها المايسترو هاني فرحات.

وعزفت عدد من الأغاني للفنانة منى عزيز مثل "ماشية السنيورة"، "الجواز راحة"، اعتلى المسرح بعدها الفنانة مي فاروق التي غنّت وصلتين غنائيتين ساحرتين للفنانة فايزة أحمد "هدى الليل"، والفنانة نجاة الصغيرة في أغنية "بحلم معاك"، ناسجةً بغنائها قصةً رائعة عزف ألحانها هاني شنودة.

بعد ذلك كان دور الفنان مصطفى حجاج، والذي دعا الفنان القدير أحمد عدوية، إلى المسرح لغناء أغنية "زحمة" التي عُرِفَ بها في السبعينيات وهي من ألحان هاني شنودة، ثم قدّم الفنان محمد منير وصلة غنائية من ألحان هاني شنودة أخذت الحضور لأجواء طربية مميزة، قبل أن تنضم إليه الفنانة "أنغام" في وصلة مُشتركة أدّيا فيها أغنية "أنا بعشق البحر" التي تعدّ واحدة من كلاسيكيات الأغاني العربية والتي لحّنها هاني شنودة للفنانة نجاة الصغيرة.

قدمت بعد ذلك الفرقة الغنائية "كايروكي" أغنية "الشوارع حواديت" من ألحان هاني شنودة.

وأطلّ الموسيقار القدير شنودة على الجمهور بصحبة عمرو دياب الذي حظي بمرافقته على المسرح؛ ليشاركه العزف على وصلته الغنائية "الزمن" التي ارتبطت ببدايته الفنية قبل 40 عامًا، كما بادر عمرو دياب بشُكر المستشار تركي آل الشيخ على حضوره، والمخرج خيري بشارة الذي أشرف على إخراج الحفل، قبل أن يطرب الجمهور برائعة "رصيف نمرة خمسة".