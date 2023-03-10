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إيلاف: تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي. كشف المهرجان عن سلسلة من الفعاليات المميزة القادمة خلال دورته العشرين التاريخية لعام 2023.

ويستضيف قصر الإمارات يوم السبت 11 مارس، الحفل الموسيقي الأول في دولة الإمارات للفنان غريغوري بورتر الحائز على جائزتي غرامي، كما يقدم النجم العالمي بروس ليو، عازف البيانو الفائز بمسابقة شوبان الدولية للبيانو، حفلاً موسيقياً مرتقباً يوم الثلاثاء 14 مارس في المسرح الأحمر في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.

ويعود مهرجان أبوظبي السنوي "المهرجان في الحديقة" ليومين من العروض المميزة وورش العمل والعروض الموسيقية والكوميدية في 12 و13 مارس في حديقة أم الإمارات في أبوظبي ليحتفي بالثقافة والإبداع من خلال سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية لجميع أفراد الأسرة.

وتقدم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الدورة العشرين لمهرجان أبوظبي 2023 تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، وتستمر الفعاليات الاستثنائية حتى تاريخ 20 مارس وسط حضور مميز لنخبة من أبرز الموسيقيين وكبار الفنانين العالميين.

السبت، 11 مارس 2023: أمسية الجاز مع غريغوري بورتر في قصر الإمارات

يقدّم عازف الجاز غريغوري بورتر، الحائز على جائزتي غرامي، أداءه الأول في دولة الإمارات مع مجموعة من مقطوعاته الأصلية من ألبوماته "روح سائلة" و "اصحبني في نزهة عبر الممشى"، كما يؤدي مجموعةً من أبرز الكلاسيكيات في عالم الجاز برفقة نخبة من أبرز الموسيقيين، بينهم تشيب كروفورد على البيانو، وإيمانويل هارولد على الطبول، وتيفون بينيكوت على الساكسفون والبوق، وجاهمال نيكولز على الباس.

الثلاثاء، 14 مارس 2023: سلسلة العزف المنفرد مع بروس ليو على البيانو في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.

يقدم الموسيقي العالمي بروس ليو، عازف البيانو الفائز بمسابقة شوبان الدولية للبيانو لعام 2021، حفلاً موسيقياً مذهلاً تبرز فيه النغمات الساحرة لروائع الكلاسيكيات يوم 14 مارس في المسرح الأحمر في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي. يمتلك الفنان موهبةً استثنائيةً أكسبته شهرةً واسعةً في مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن يعزف خلال الحفل مجموعةً مختارةً من المقطوعات لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين أمثال رامو وشوبان وليزست.

يقام المهرجان برعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية ورئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، ويحظى بدعم شريكه الرئيسي شركة مبادلة، تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، كما يحتفل بدورته التاريخية التي تتزامن مع ذكرى مرور عشرين عاما على تأسيسه، وسط حضور مميز لنخبة من ألمع الموسيقيين والفنانين العالميين، حيث يقدّم العديد من أعمال التكليف الحصري والإنتاج والعروض الأولى للأعمال المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى الفعاليات التعليمية والمجتمعية المميزة ومنها الجولات الموسيقية والندوات الحوارية وورش العمل.