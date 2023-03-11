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إيلاف: تنظر شارون ستون إلى الوراء وتسترجع التأثير العاطفي لدورها في فيلم "غريزة أساسية" على حياتها كأم.

ظهرت الممثلة، البالغة من العمر 64 عامًا، في حلقة البودكاست هذا الأسبوع من "Table for Two" مع "Bruce Bozzi"، والتي قدمتها iHeartMedia و Air Mail ، حيث كشفت عن الآثار اللاحقة للفيلم الذي أنتج عام 1992 ، والتي تضمنت فقدان حضانة ابنها.

قالت "لقد فقدت حضانة طفلي". "عندما سأل القاضي طفلي - ولدي الصغير ، 'هل تعلم أن والدتك تصنع أفلامًا جنسية؟" هذا النوع من الإساءة من قبل النظام، حيث فكروا أي أم سأكون لأنني صنعت هذا الفيلم. "

"يتجول الناس بلا ملابس على الإطلاق على شاشة التلفزيون العادية في يومنا هذا، بينما آنذاك رأوا ربما 1/16 عشر من الثانية عري محتمل - وفقدت حضانة طفلي."

ستون ، وهي أم لأبنائها كوين ، 16 عامًا ، ولايرد ، 17 عامًا ، وروان ، 22 عامًا ، أشارت إلى أنه جسديًا "كسر قلبها" لفقدانها حضانة طفلها.

وكشفت "انتهى بي الأمر في Mayo Clinic مع دقات قلب زائدة في الحجرتين العلويتين والسفليتين من قلبي".

هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الممثلة عن صعوبات العمل على "Basic Instinct". تحدثت ستون إلى The New Yorker العام الماضي حيث تذكرت كيف أن صنع الفيلم "كان له أثره على الجميع".

قال ستون "[بول] فيرهوفن [المدير] انتهى به المطاف في المستشفى بسبب تمزق في الجيوب الأنفية، ولم يستطع التوقف عن النزيف في الأنف". "كان هناك ضغط هائل على تلك المجموعة."

وتابعت قائلة: "الآن يتجول الناس كاشفين عن أعضائهم التناسلية على Netflix ، ولكن في الأيام الخوالي ، كان ما كنا نفعله جديدًا للغاية. كان هذا فيلمًا روائيًا لاستوديو كبير ، وكان لدينا عري وجنس ومثلية جنسية، كل هذا أشياء كانت، في عصرنا ، تخالف المعايير".