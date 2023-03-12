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إيلاف من القاهرة: يشارك الناقد السينمائي أندرو محسن، في الدورة الـ 20 لمهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية (CPH:DOX)، المقرر إقامتها في الفترة من 15 إلى 26 مارس الجاري، كعضو لجنة تحكيم جائزة FACT.

بجانب "محسن"، تضم لجنة التحكيم كل من المخرجة الصينية الأميركية نانوف وانج، صاحبة العديد من الأفلام الوثائقية المهمة مثل "One Child Nation - أمة الطفل الواحد"، الذي حصل على العديد من الجوائز، والمخرجة والمنتجة السويدية فريدا باركفورس، التي حصل فيلمها "Pervert Park - حديقة الانحراف" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان "صندانس".

يشار إلى أن جائزة FACT، يتم منحها لأحد الأفلام التي تقدم تحقيقات صحفية في قضايا مهمة، ويتنافس عليها هذا العام 11 فيلمًا.

يذكر أن أندرو محسن، كان قد شغل منصب مدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الثلاث دورات الأخيرة، كما شارك أيضا من قبل كعضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات أخرى، من بينها مهرجان طنجة الوطني في المغرب.

مهرجان "كوبنهاجن" هو أحد أهم المهرجانات المتخصصة في الأفلام الوثائقية في أوروبا، ويعرض سنويًا عشرات الأفلام المهمة من جميع أنحاء العالم ضمن مسابقاته وبرامجه المختلفة.