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إيلاف: تشارك الفنانة البحرينية نسرين سروري في المسلسل الكويتي " قرة عينك " والذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك 2023 ، على اهم القنوات الفضائية وهي :،قناة دبي، وقناة SBC السعودية ، والتلفزيون الكويتي .

ويشارك في بطولته بجانب الفنانة الكبيرة حياة الفهد، ونخبة من أبرز نجوم التمثيل في العالم العربي، أبرزهم بشير الغنيم، وسعاد علي، وبثينة الرئيسي، وعبدالعزيز النصار، وريم عبد الله، ومحمد الدوسري، وحصة النبهان، وشيماء علي، سعود بوشهري، ومحمد جابر، والعمل من تأليف علي شمس، ومن إخراج سعود بوعبيد.

مسلسل "قرة عينك" ينتمي إلى قائمة المسلسلات الكويتية الجديدة ، مستوحى من قصة واقعية، اجتماعي إنساني، تتخلله بعض المواقف الكوميدية المشوقة بين الدراما والكوميديا اللطيفة ، وتدور أحداثه حول امرأة يتم حبسها ظلما، وتظهر براءتها بعد 30 عاماً، وعندما تخرج من السجن تجد جميع الأبواب مغلقة أمامها.

