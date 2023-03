قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الرياض: كشفت شركة Arabia Pictures Entertainment "الصور العربية"، عن حصاد قطاع توزيع الأفلام لعام 2022، فيما تستعد الشركة البارزة بالسوق السينمائي السعودي للكشف عن المزيد من خططها في هذا المجال خلال فعالية "Ignite the Scene" التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع هيئة الأفلام السعودية في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.

حسب الإحصاءات الرسمية التي كشفت عنها الشركة فقد تم توزيع أكثر من 85 فيلما حتى فبراير المنصرم رغم أنه عامها الأول في مجال التوزيع، وحرصت على تنوع روافد الأفلام التي تقدمها للجمهور السعودي المتعطش للاطلاع على كل مدارس السينما في العالم، إذ قدمت أفلاما من هوليوود وأخرى من بوليوود، بالإضافة لأفلام من السوق السعودي والمصري والتونسي. كما تعد الشركة رائدة في توفير أفلام من دول آسيوية مختلفة، مثل باكستان والفلبين وإندونيسيا، للمشاهدين داخل المملكة.

نجاح الشركة في إقامة شبكة علاقات قوية مع كل دور العرض ساهم في وجود أفلامها في كل أنحاء المملكة العربية السعودية وتوفير العدد المناسب من الشاشات لكل فيلم، ما أسفر في النهاية عن بيع قرابة نصف مليون تذكرة للأفلام التي وزعتها Arabia Pictures Entertainment.

من جانبه، أكد عبد الإله الأحمري، مؤسس الشركة، أن استراتيجيتها قامت من البداية على ضرورة تحقيق تنوع أكبر في السوق السعودية التي ازدهرت في وقت قياسي، بالتالي السعي دوما لتوفير الأفلام من كل التصنيفات والمدارس السينمائية للجمهور السعودي وأيضا للجاليات العربية والأجنبية المقيمة في المملكة وهو ما انعكس على عدد التذاكر التي حققتها الأفلام الموزعة من قبل الشركة.

أضاف "الأحمري" أن هيئة الأفلام السعودية هي التي مكنت الشركة من التفكير في تحقيق أهداف استراتيجية كبيرة، وجاري دراسة العديد من المشروعات المقبلة امتدادا للتعاون المثمر على الدوام بين الهيئة من جهة وشركة الصور العربية من الجهة المقابلة.

من أبرز الأفلام الهوليودية التي وزعتها الشركة: "Shotgun Wedding"، "Paradise Highway"، "Bullet Proof"، "Detective Knight : Rogue"، فيما تم توزيع أفلام هندية حققت نجاحا كبيرا من بينها "RRR (Oscar winner)"، "Jhund"، "Jana Gana Mana"، "The Legend Of Maula Jatt"، بجانب الفيلم المصري "هاشتاج جوزني"، والفيلم الفلبيني "Martyr or Murderer"، نموذجا لنافذة السينما الآسيوية التي افتتحتها الشركة في السوق السعودي.