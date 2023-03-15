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إيلاف: أعلنت ليندسي لوهان على موقع إنستغرام صباح الثلاثاء عن حملها بنشر صورة فانيلة رضيع بيضاء مطبوع عليها عبارة "قريباً ...".

وأكد مندوب عن الممثلة الخبر إلى قناة فوكس نيوز ديجيتال.

سيكون هذا أول طفل لوهان.

"نحن مباركون ومتحمسون!" كتبت الفتاة البالغة من العمر 36 عامًا ، والتي تزوجت الممول بدر شماس العام الماضي ، على المنشور .

وأعلنت زواجها على إنستغرام في يوليو الماضي ، حيث كتبت: "أنا أسعد امرأة في العالم. ليس لأني بحاجة إلى رجل ، ولكن لأنه وجدني وعرف أنني أريد أن أجد السعادة والنعمة ، كل ذلك في نفس الوقت. "

وأضافت "أنا مذهولة أن هذا زوجي. حياتي وكل شيء".

في نوفمبر 2021 ، شاركت لوهان خبر خطوبتهما.