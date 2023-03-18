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إيلاف: تودع الدراما الطبية الشهيرة "Grey’s Anatomy" شخصية محورية أخرى في أبريل.

كيلي ماكريري ، التي لعبت دور الدكتورة المحبوبة ماجي بيرس ، الأخت غير الشقيقة لإلين بومبيو "ميريديث جراي"، لمدة تسعة مواسم ، ستغادر دراما ABC. وحلقة وداعها ستبث في 13 أبريل.

"بعد تسعة مواسم ، أودع ماجي بيرس وعائلتها في مشفى جراي سلون. قالت ماكريري في تصريح لصحيفة هوليوود ريبورتر، وأضافت: "إنه لشرف عظيم أن أكون جزءًا من دراما تلفزيونية أسطورية مثل Grey’s Anatomy. وأكملت:"سأكون دائمًا ممتنًا لشوندا ريمس وكريستا فيرنوف و ABC لإتاحة الفرصة لي ، وللمعجبين الرائعين على دعمهم العاطفي."

وتتابع قائلة: "إن قضاء تسع سنوات في استكشاف شخصية ما من الداخل والخارج ، مع الوصول إلى جمهور عالمي بقصص مؤثرة ، هو هدية نادرة. لقد أتاح لي فرصة للتعاون مع عدد لا يحصى من الفنانين اللامعين والتعلم منهم والاستلهام منهم أمام الكاميرا وخلفها. كان لعب شخصية ماجي بيرس مصدر فخر في حياتي الحقيقية وأغادر وأنا أشعر بامتنان عميق لكل خطوة في هذه الرحلة. أنا متحمسة للفصل التالي، وما يخبئه المستقبل".

وسلطت الحلقات الأخيرة من مسلسل "غرايز اناتومي" الضوء على المشاكل الزوجية لماجي ، رئيسة قسم جراحة القلب في مستشفى جراي سلون التذكاري ، وزوجها ، وينستون (أنتوني هيل) ، جراح القلب. دخلت ماجي المسلسل في الموسم العاشر بصفتها ابنة والدة ميريديث ، إليس جراي (كيت بيرتون) ، ومدير المستشفى ريتشارد ويبر (جيمس بيكينز جونيور). تم تثبيت بيرس كشخصية دائمية في المسلسل خلال الموسم 11.

تأتي أخبار خروج ماكريري في وقت محوري ، حيث ودعت سلسلة ABC مؤخرًا بطلته الأساسية والمنتجة التنفيذية ألين بومبيو في وقت ينتظر المسلسل تجديد الموسم 20 منه.

وعلى غرار بومبيو ، التي ستظهر في حلقة نهاية الموسم ، ستعود ماكريري أيضًا في وقت لاحق من هذا الموسم بعد حلقة وداعها.

جاءت حلقة وداع بومبيو في الحلقة الأولى من الموسم التاسع عشر لفصل الشتاء ، والذي شهد مغادرة ميريديث مستشفى سياتل والانتقال إلى بوسطن. تمثل الحلقة التي تم عرضها في 23 فبراير ظهور بومبيو ما قبل الأخير هذا الموسم ، مع زيارتها القادمة على الشاشة في نهاية موسم 26 مايو.

ومع ذلك ، لا تزال بومبيو مرتبطًة بالعرض كمنتجة تنفيذية. وتواصل أيضًا سرد الحلقات بتعليقها الصوتي المميز ، على الرغم من عدم ظهورها على الشاشة.

وعلى الرغم من أن بومبيو تعمل على تقليص حجمها في غريز أناتومي لأنها تركز حالياً على المشاركة في سلسلة محدودة وإنتاجها التنفيذي لشركة Hulu.

تقول Hulu إن الدراما "مستوحاة من قصة زوجين من الغرب الأوسط يتبنيان ما يعتقدان أنها فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات ولديها شكل نادر من التقزم.

لكن عندما بدأوا في تربيتها جنبًا إلى جنب مع أطفالهم البيولوجيين الثلاثة ، أخذوا ببطء في الاعتقاد بأنها قد لا تكون كما تقول. أثناء بحثهم في قصتها، يواجهون أسئلة صعبة خاصة بهم حول المدى الذي يرغبون في قطعه للدفاع عن أنفسهم ، والوقوع في معركة مع الصحف الشعبية ، وقاعة المحكمة ، وفي نهاية المطاف زواجهم ".