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إيلاف: تؤدي الفنانة العراقية رحمة رياض شارة مسلسل "النار بالنار" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتحمل أغنية الشارة عنوان "بدل ماضي" وهي من كلمات الشاعر مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع ماجد ضاهر.

ونشرت رحمة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترويجية للعمل الذي من المتوقع ان يدخل السباق الرمضاني بقوة خصوصاً أنه من كتابة رامي كوسا، وإخراج محمد عبدالعزيز، وبطولة عابد فهد، كاريس بشار، جورج خباز، طوني عيسى، زينة مكي، طارق تميم ونخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين.

في عمل كامل متكامل يروي قصة تاجر عملة سوري يقيم في لبنان وحكايات اللاجئين السوريين ومعاناتهم من العنصرية على وجه الخصوص.



سيعرض مسلسل "النار بالنار" الذي هو من انتاج Cedars Art Production Sabah Brothers على شاشة ال LBCI ومنصة شاهد و دبي تي في و قناة السومرية. أمّا الشارة "بدل ماضي" فهي متاحة على قناة رحمة رياض الرسمية على اليوتيوب.



