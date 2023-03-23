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إيلاف: تواصل الفنانة التونسية صابرينا تصوير دورها في المسلسل الرمضاني الأجهر والذي تؤدي فيه شخصية هايدي الفتاة الطموحة ابنة شريف منصور تاجر الماس الذي يقوم بدوره النجم الكبير محمود قابيل.

أما والدتها بهيرة فتؤدي دورها النجمة انوشكا وشقيقها باهي الذي يلعبه النجم أحمد مجدي.

وهي سعيدة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم بالإضافة للنجم عمرو سعد والنجمة درة الذين استمتعت جدا بالعمل معهم ومخرج العمل ياسر سامي والمنتج الكبير صادق الصباح وابنه المنتج أنور الصباح. سيعرض العمل عبر منصة شاهد وقنوات Mbc مصر.

صابرينا قدمت من قبل مسلسل النهاية مع النجم يوسف الشريف ومسلسل المنصة عبر منصة نيتفليكس ولعبت فيه دور ريتا اللبنانية لأنها تجيد اللهجة اللبنانية.