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إيلاف: شاب خسر أهله طفلاً، وعاش يتيماً لدى إحدى العائلات، وقرّر عندما كبر البحث عن هويته ومعرفة أصله في الدراما الاجتماعية العراقيّة "المتمرّد" من كتابة ندى عماد خليل وإخراج يزن أبو حمدة، والذي يُعرض على "MBC العراق" وعلى "شاهد" بدون اشتراك. بطل الحكاية هو أصيل (علي ليو) الذي ذاق أنواع الفقر والقهر، وامتهن مختلف الأشغال لتأمين مصاريفه وحياته. وعاش قصة حب مع شهد (جمان كاظم)، وقرّر أن يتغلب على المآسي ليعيشا معاً، لكن الظروف تفرقهما. يحترف أصيل رياضة الملاكمة، وينجح في تحقيق مراتب متقدمة فيها. فهل تعيد الألقاب والنجاحات المياه إلى مجاريها بينه وبين حبيبته؟ وماذا عن دور المحامية هديل (هند نزار) وتأثيرها على مجريات الأحداث؟

علي ليو

يواجه علي ليو مغامرة جديدة من خلال أولى تجاربه الدرامية، فيقول "أحببت التمثيل قبل دخوله، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية". ويردف قائلاً إن "أصيل هو شاب يتيم، لا يعرف والديه، وأحد اكبر أهدافه وطموحاته أن يعيش بشكل طبيعي، وأن يَعرف هويته، لاسيما أنه واجه صعوبات كبيرة في حياته، من تنمر وابتزاز وعاش قصة حب طمح بأن تتوج بالزواج، لكنه لم يصل مع حبيبته إلى بر الأمان، ولم يفكر بموهبته التي ستجعل منه لاحقاً إنساناً آخر". يضيف ليو: "أن شخصية أصيل تشبهني إلى حد كبير، فهو عاشق للرياضة مثلي، وقد تخصصت في مجال التربية الرياضية، وكنت لاعب كرة قدم في الماضي، ولدي إنجازات كثيرة، لكنني بسبب ظروف صحية، زاد وزني واجتهدت لأخسر هذا الوزن الزائد، لأظهر في دور ملاكم، وأنا فخور بنفسي على ما تمكنت من فعله". وعمّا إذا كان سيكون لعلي ليو المغني حضوراً في العمل، يقول: "أؤدي أغنية تتر العمل فقط، لأنني أردتُ أن أكون ممثلا في المسلسل، من دون أن أعرض عضلاتي الصوتية". ويوجه ليو "الشكر لـ MBC التي أتاحت لي هذه الفرصة، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن".

هند نزار

من جهتها تشير هند نزار إلى أن "تعاوني مستمر مع "MBC العراق" للسنة الثالثة على التوالي، وأنا حريصة على هذا الأمر، وكل سنة نقدم عملاً ناجحاً وأفضل من الذي سبقه"، واصفة نفسها بـ "ابنة هذه القناة". وتشير إلى أن "دور هديل، صعب لكونها ليست اعتيادية أو طبيعية ولا بسيطة، ولعلها أصعب من الشخصيتين اللتين قدمتهما في العامين الماضيين، وهذا ما طلبه الجمهور الذي أراد أن يراني في عمل بعيد عن البيئة الريفية. وعن طريقة اختيارها لأدوارها تقول: "أبحث عن شخصيات قريبة من الناس أولاً، ومستمدة من الشارع العراقي ثانياً، ويلامس الفتاة العراقية"، معربة عن حماستها لمعرفة ردود أفعال الجمهور تجاه شخصية هديل". وتشير إلى أن التعامل مع المخرج يزن أبو حمدة، كان مختلفاً عن أي مخرج تعاملت معه سابقاً، فلكل مخرج طابعه الخاصة ورؤيته المختلفة، وأظن أننا سنقدم شيئاً مختلفاً وجميلاً للجمهور".

جمان كاظم

أما جمان كاظم فتعرب عن سعادتها بتقديم عمل "مع MBC العراق، وهي قناة لها جمهورها العريض، الأمر الذي يحملني مسؤولية كبيرة، ويحفزني للاجتهاد ولتطوير أدائي وتجربتي". وتعرف جمان عن نفسها بالقول: "أنا ممثلة عراقية في بداية مشوارها المهني، أحمل شهادة أكاديمية وأؤمن بأن الخبرة والاستمرارية لا تقل أهمية عن الدراسة، وأفتخر أن أكون جزء مساهم بانتشار الدراما العراقية عربياً وعالمياً". وتتوقف عند شخصية شهد بالقول: "هي تمثل البساطة العراقية، شخصية حقيقية موجودة في كل بيت، أحبت منذ الطفولة، وبسبب هذا الحب دخلت في دوامة لا تنتهي من المشاكل، أضاعت حياتها ومستقبلها، وتعرضت إلى صدمة، لأنها اكتشفت أن الناس تفكر بأنانية"، مشيرة إلى "أنها شخصية فيها انفعالات عالية، وقد حرصت على وضع كل جهدي لتقديم الشخصية بالصورة التي يراها المخرج يزن مناسبة، خصوصاً أنه يدقق في كل التفاصيل بإيجابية". كما تشيد بالتعاون مع علي ليو، مثنية على الانسجام بينهما.

الجدير بالذكر أن مسلسل "المتمرد"، هو من كتابة ندى عماد خليل، وإخراج يزن أبو حمدة وبطولة علي ليو، هند نزار، علي كاظم، رياض شهيد، طارق شاكر، طه مشعلاني، حسين حافظ وغيرهم.

