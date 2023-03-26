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إيلاف: تشارك الممثلة السعودية فَي فؤاد في السباق الرمضاني هذا العام من خلال الجزء الثاني من المسلسل الاجتماعي الكوميدي منهو ولدنا، الذي يُعرض على منصة شاهد، من إخراج منير الزعبي وتأليف سامي الفليح، وبطولة ابراهيم الحجاج، فايز بن جريس، خالد فراج، هند محمد وعلي الحميدي.

وفي فؤاد هي ممثلة سعودية، تنتمي إلى جيل من الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالسعودية في الآونة الأخيرة.

من أحدث الأعمال التي شاركت في بطولتها فيلم "الهامور" الذي طُرح في دور العرض السينمائية السعودية في يناير الماضي، ليُعرض بعدها في دور العرض المصرية، ويتناول أكبر عملية احتيال شهدتها السعودية في بداية الألفينيات، وهو من إخراج عبد الإله القرشي، وكتابة هاني كعدور وعمر باهبري، وسبقه فيلم "90 يوم"، من تأليف وإخراج خالد الحربي.

وبأداء صادق، خطفت فَي فؤاد قلوب المشاهدين من خلال تجسيدها لشخصية بسمة المريضة بالسرطان، ضمن أحداث مسلسل "فقد"، من تأليف سمير عارف وإخراج محمد الفهادي.

كما أثبتت قدرتها على التلون الدرامي وتجسيد الشخصيات المركبة من خلال شخصية هاتون في مسلسل الإثارة والرعب "خارج السيطرة"، والتي تحمل بداخلها مزيجاً من العفوية والطيبة والعنف الذي يؤدي إلى القتل. بينما جسدت شخصية الفتاة الرومانسية الحالمة في مسلسل الإثارة "فندق الأقدار"، من تأليف محمد عبد الصمد وإخراج محمد الهليل.

وفي دراما الخيال العلمي، في عالم تغمره التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، شاركت فيّ فؤاد في مسلسل "قصص بشر"، من إخراج سلطان العبدالمحسن وتأليف محمد عبد الصمد.

يذكر أنه من الأعمال المنتظر عرضها لـها مسلسل "آدم وحواء"، الذي يتناول العلاقات بين الرجل والمرأة بأشكالها المختلفة، سواء الزمالة أو الصداقة أو الزواج، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية مثل الخيانة والأمراض النفسية. وهو من تأليف علي شمس وإخراج حسين الحليبي.

وتعمل فَي حالياً على فيلم مع المخرج السعودي محمود صبّاغ، وعلى مسلسل "Rise of the Witches"، وهو من أضخم الإنتاجات الدرامية السعودية، مقتبس عن كتاب بساتين عربستان للمؤلف "أسامة المسلم"، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد قريباً.