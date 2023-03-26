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Getty Images أكد دانيال رادكليف وشريكته إيرين دارك أنهما ينتظران مولودهما الأول

أكد الممثل دانيال رادكليف أنه ينتظر مولوده الأول مع شريكته إيرين دارك.

وقالت صحيفة ميرور إن نجم سلسلة أفلام "هاري بوتر" البالغ من العمر 33 عاماً ودارك، 38 عاماً، من المقرر أن يصبحا أبوين في وقت لاحق من هذا العام.

وذلك بعد علاقة دامت لعشر سنوات منذ أن عملا معاً في فيلم "Kill Your Darlings" في عام 2013، إذ لعب رادكليف دور الشاعر "ألين جينسبيرج" في الفيلم، ولعبت دارك دور "جويندولين".

وحصد رادكليف شهرة واسعة بعد أدائه لدور البطولة في السلسلة الشهيرة هاري بوتر في عام 2001، وكان عمره أنذاك 12 سنة. إذ تقمص دور الساحر الذي يرتدي نظارة طبية.

في الآونة الأخيرة، لعب دور البطولة في فيلم : "Weird: The Al Yankovic Story"، الذي صدر العام الماضي. وتدور أحداث الفيلم حول حياة ومسيرة الممثل الكوميدي ويرد اليانكوفيتش، الذي اشتهر بإصدارات كوميدية ساخرة من الأغاني الكلاسيكية.

قال رادكليف لمجلة نيوزويك العام الماضي: "أريد لأطفالي، متى ما وجدو، أن يكونوا قريبين من محيط وكواليس الأفلام".

اشتهرت، دارك، المولودة في ميشيغان بدورها في سلسلة: "2015 Good Girl Revolt"، وظهرت مؤخراً في سلسلة: "The Marvelous Mrs Maisel".