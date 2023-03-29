قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: في حوار لإيلاف مع الممثلة القديرة رندا كعدي، أعربت بدايةً عن شعورها كإمرأة وكممثلة حين تكرَّم. وتحدثت عن دورها الرائع في مسلسل "الثمن" الذي يعرض على شاهد، وعن الرسالة التي أحبت أن توجهها من خلال هذا الدور. وتطرقنا بالحديث عن ثنائيتها الملفتة والمحترفة مع الممثل الكبير رفيق علي أحمد.

كما وكان لها رأي مهم وقيم بموضة الإقتباس من المسلسلات التركية، فصرحت قائلة:" إنها تجربة بالنسبة لي، وهي تتناول قصة إجتماعية من الممكن أن تحصل في كل الكون، ولكن أنا كنت أفضل أن تبقى الدراما في موقعها، تعالج قضايا الناس، وقضايا المرأة والمجتع، وأن تكون المرآة الصحيحة للمجتمع الذي نعيش فيه، وما نكون بس عم نقدم إشيا لنسليهم!" مشددة: "أنا بحب سلّي الناس بس بحب أكتر إحملهم رسالة!"

أما عن دور "حنان" المتميز في مسلسل "للموت ٣" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، فأفصحت كعدي أنها في هذا الجزء ستكون حنان جديدة تحمل المزيد من الحنان والحب لسحر وريم… وفي نهاية الحوار وجهت عبر إيلاف رسالة قيمة ومهمة للمشاهدين وخاصةً للمرأة اللبنانية التي تعيش اليوم في أسوأ وأصعب الظروف!

