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إيلاف: استحوذ فيلم الإثارة "Kill Boksoon" على إعجاب المشاهدين على منصة نتفليكس بفضل مشاهد الحركة الرائعة. وتتم بالفعل مقارنته مع أفلام مثل "John Wick" و "Kill Bill"، وهو يحتل حاليًا المركز الثالث في قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على مستوى العالم.

فيلم الحركة والجريمة الكوري الجنوبي من تأليف وإخراج بيون سونغ هيون، ويتبع قاتلًة أسطوريًة تدعى جيل بوك سون (تقوم بدورها جيون دو يون). ولكن في حين أن سمعتها تسبقها في العمل ، فإن حياتها المنزلية هي المشكلة كأم عزباء لفتاة في سن المراهقة. كما توحي أحداث الفيلم، فإن القتل سهل، والأمومة هي الجزء الصعب.

عالم جيل بوك سون يدور في فلك شركات توظف قتلة مأجورين وتتنافس في سوق الجريمة المنظمة، وهي تعمل في واحدة من أهمها، ومصنفة في الفئة "أ" التي تضم القتلة الأكثر مهارة ونجاحاً. ورغم قربها من صاحب الشركة الا أن شقيقته تكرهها وتكاد أن تتسبب في مقتلها.

تعيش بوك سون حياة مزدوجة فهي تخفي حقيقة مهنتها عن إبنتها المراهقة التي تعيش صراعاً داخلياً بسبب مثليتها، وعلاقة تجمعها بزميلة لها في المدرسة غير مستعدة للإعتراف علناً بعلاقتهما.

الأسرار تولد شرخاً في العلاقة بين الأم وإبنتها، في الوقت الذي تواجه فيه بوك سون خطراً يهدد حياتها وعلاقتها بمديرها ومكتشفها.

كانت التعليقات مواتية في الغالب للفيلم الجديد حتى الآن. حيث كتبت لوس أنجلوس تايمز: "يمكن لعشاق أفلام الحركة على غرار جون ويك ومحبي السينما الفنية أن يجد كل منهما شيئًا ما يعجبهم في Kill Boksoon ، فيلم إثارة يتبع قاتلة مأجورة من بطولة Jeon Do-yeon ، أحد أكثر الممثلات إنجازًا واستحسانًا في كوريا الجنوبية"

بينما منحته الجارديان أربع نجوم ، حيث كتبت: "الكاتب والممثل بيون سونغ هيون، مخرج صاعد، يتعامل مع تسلسل الأحداث بأسلوب أنيق، لكنه يقوم بعمل أفضل في إبراز العلاقات المعقدة ، والمشحونة في بعض الأحيان - خاصة بين الأم وابنتها بوك سون وجاي يونغ ".