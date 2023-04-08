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قال نجم سلسلة أفلام "الأفينجرز" Avengers جيريمي رينر، إن الحادث الذي تعرض له خلال فترة الجليد في يناير كان خطأه وقد دفع ثمنه.

وكسر رينر أكثر من ثلاثين عظمة عندما حاول منع السيارة من دهس ابن أخيه في يوم رأس السنة الجديدة.

وبُثت أول مقابلة كاملة لرينر منذ الحادث يوم الخميس الماضي على شبكة ABC الأمريكية، وقال فيها :"لا يجب أن تكون خارج السيارة خلال تشغيلها، هل تعرف ما أعنيه؟ إنه مثل قيادة السيارة وأحد قدميك خارجها" وأضاف " كان هذا خطأي ، وقد دفعت ثمنه."

واشتهر رينر، 52 عامًا، بلعب دور "هوكي" في سلسة أفلام عالم مارفل، وتم ترشيحه لجائزتي أوسكار.

وفي المقابلة تحدث رينر لمراسلة ABC ديان سوير أنه وابن أخيه أليكس، 27 عامًا، كانا يحاولان سحب شاحنة للعائلة عالقة في الثلج، باستخدام سيارة تزن ستة أطنان ونصفاً.

وأضاف أنه عندما بدأت الشاحنة في الانزلاق على الجليد، وضع قدمه خارج السيارة كي يتحقق مما إذا كان أليكس يقف في الطريق، دون أن يضبط الفرامل، لكنّ قدمه انزلقت وسقطَ من السيارة.

"لقد تصادف أن أكون الدمية التي تقف في طريق الشاحنة لأرى ما إذا كان ابن أخي يقف هناك".

وخوفًا من أن يتم حشر أليكس بين السيارة والشاحنة، حاول رينر القفز مجددًا لوقف الشاحنة لكنها دفعته للأمام وتعرض للدهس. وقال إنه صرخ حينها عندما أصبح تحت الشاحنة.

Renner/Instagram أمضى رينير أكثر من أسبوعين في المستشفى

ولدى سؤاله عما إذا كان يتذكر الألم، أجاب: "نعم! كنت مستيقظًا في كل لحظة، من الصعب تخيل ذلك الشعور، وكأن شخصاً سحب منك روحك"

ووصف رينر شعور الألم قائلاً: "الألم هو كل شيء، يبدو الأمر وكأن روحك تشعر بالألم".

ويسترجع رينر الأفكار التي داهمته في ذلك الوقت، عندما أدرك أن قدمه تسببت بالحادث، ويتابع "قلت لنفسي إن هذه القدم هي السبب، وستكون مشكلة لاحقًا، وأصبحت أفكر كيف سيبدو جسدي؟ هل سأكون مجرد عمود فقري ودماغ مثل تجربة علمية؟"

ومع ذلك، بعد ثلاثة أشهر من العلاج المكثف، كان رينر في برنامج ABC قادرًا على المشي باستخدام الإطار المخصص للمساعدة على المشي.

لا أندم

يقول رينر في المقابلة التلفزيونية للمراسلة سوير، إنه عندما استيقظ في المستشفى قام بالإشارة إلى أسرته محاولاً الاعتذار منهم.

وأضاف "شعرت بالسوء لأن ما فعلته تسبب في الكثير من الألم"، مشيراً إلى أن سماع ذكريات عائلته عن الحادث أمر "مرعب". ووصف تفاعله مع عائلته قائلاً: "هذا حب حقيقي، على الرغم من أنها معاناة، لكنها غذّت بذور الحب"

وقال رينر إنه لا يشعر بأي ندم وإنه سيفعل ذلك مرة أخرى، وسيرفض "أن تطارده تلك الذكرى بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "أرفض أن تكون هذه صدمة وأن تكون تجربة سلبية. هذا هو شعور القوة الذي أفتخر به، لأنني لم أكن لأسمح أن يحدث هذا لابن أخي."

بالإضافة إلى لعب دور "هوكي" في سلسلة أفلام "مارفل" الشهيرة، ومشاركته سلسلة ديزني +، شارك رينر في "ذا هارت لوكر" The Hurt Locker، و"آرايفل" Arrival، و "بورن ليجاسي" Bourne Legacy، و في جزئين في " المهمة المستحيلة" Mission: Impossible، بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني "ماير أوف كينجستون"Mayor of Kingstown.

https://www.youtube.com/watch?v=POnIvy4eaII